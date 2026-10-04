Associazione Classicum, 1300 studenti coinvolti nel Piano Scuola: c’è anche Lucca in Diretta

C’è anche una importante collaborazione con Lucca in Diretta e il Circolo della Stampa nel Piano Scuola dell’associazione Classicum.

Oltre 1300 studenti coinvolti: dal Job Day con Alleanza Assicurazioni ai percorsi di giornalismo con Lucca in Diretta e Circolo della Stampa, dal Cerchio Verde alle borse di studio per l’ottavo centenario francescano.

Un programma articolato di tirocini, formazione, cultura, educazione civica e orientamento, inserito nel percorso verso la Fondazione, nei cui organi ci saranno figure nominate dall’amministrazione scolastica.

È questo ciò che il Piano Scuola 2026-2027 di Classicum punta a offrire, rafforzandosi come attività caratterizzante dell’identità dell’associazione, che quest’anno assume una dimensione ancora più significativa, sia per la quantità e la varietà delle iniziative messe in campo, sia per il momento di crescita che l’organizzazione sta vivendo attraverso la trasformazione in Fondazione.

La prima parte del Piano Scuola, che accompagnerà le attività fino alla fine del 2026 e l’inizio del 2027, coinvolgerà oltre 1300 ragazzi. Un secondo blocco di attività, relativo al periodo gennaio-giugno 2027, consentirà di ampliare ulteriormente il quadro dei progetti e delle collaborazioni.

Il filo conduttore dell’intero Piano Scuola è chiaro: l’orientamento attivo, inteso non più soltanto come momento conclusivo del percorso scolastico, ma come processo continuativo attraverso il quale i ragazzi vengono accompagnati nella conoscenza delle proprie capacità, dei propri interessi e delle opportunità che il territorio può offrire, entrando in contatto con aziende, professionisti, istituzioni, associazioni, giornalisti, esperti e realtà del terzo settore. È questa la direzione nella quale Classicum intende continuare a investire.

Ad aprire ufficialmente il Piano Scuola 2026-2027 sarà, il 6 ottobre, Riciccami, progetto realizzato da Classicum insieme a Sistema Ambiente, con il contributo dell’Autorità di bacino, nell’aula magna del liceo classico. Il progetto affronterà il tema del riciclo e della sostenibilità attraverso un linguaggio innovativo e promuovendo la responsabilità degli studenti-cittadini.

Pochi giorni dopo, il 9 ottobre, sarà la volta di uno degli appuntamenti che meglio rappresentano la filosofia del nuovo Piano Scuola: il Job Day organizzato da Alleanza Assicurazioni – ispettorato di Lucca, insieme a Classicum, nell’ambito di Generazione Futuro. Si tratta di un appuntamento particolarmente significativo perché porta l’orientamento direttamente dentro una situazione reale: i ragazzi potranno infatti confrontarsi con il mondo del lavoro attraverso veri colloqui, dovendo imparare a presentarsi, raccontare le proprie competenze, confrontarsi con un interlocutore professionale e comprendere quali siano le dinamiche che regolano l’ingresso nel mondo del lavoro.

Classicum intende sviluppare, attraverso esperienze di questo tipo, un modello di Job Day destinato a diventare uno degli strumenti permanenti del proprio Piano Scuola. Un ringraziamento particolare da Classicum va ad Alleanza Assicurazioni, che ha scelto di sostenere questa iniziativa mettendo a disposizione competenze e professionalità.

Tra le novità più importanti del Piano Scuola 2026-2027 c’è il nuovo percorso dedicato al giornalismo, nato dalla collaborazione con Lucca in Diretta e Circolo della Stampa Ets, a seguito della sottoscrizione di un protocollo d’intesa con Classicum. Il progetto permetterà ai ragazzi di conoscere da vicino il lavoro giornalistico: dalla ricerca delle informazioni alla costruzione di una notizia, dalla scrittura alla verifica delle fonti, dalla comunicazione digitale alla conoscenza delle dinamiche di una redazione, con l’obiettivo di sviluppare capacità critica, competenza comunicativa e attenzione alle fonti.

Un altro percorso sarà dedicato alle classi quinte, attraverso il progetto Orientamento Maturi/Maturità, che nasce dalla volontà di accompagnare gli studenti nella fase che precede la conclusione del percorso scolastico.

Tra le attività del Piano Scuola trovano spazio anche i tirocini curricolari ed extracurricolari: nello specifico, prosegue il percorso Grandi Eventi, che coinvolgerà le studentesse del Civitali – indirizzo moda, offrendo loro la possibilità di conoscere da vicino le competenze necessarie alla realizzazione di eventi, confrontandosi con l’organizzazione, la progettazione, la comunicazione e il lavoro di squadra.

Tra i progetti che hanno riscosso particolare attenzione nelle precedenti edizioni torna anche Il Cerchio Verde, realizzato con il contributo dell’Autorità di bacino. Il progetto porterà l’attenzione sul fiume Serchio, sulla sua storia e sul suo rapporto con il territorio, fino al suo arrivo al mare. Saranno affrontati temi come la tutela degli ecosistemi, l’inquinamento, la qualità delle acque e la responsabilità individuale e collettiva nella salvaguardia dell’ambiente.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dall’ampliamento del progetto: per la prima volta

Il Cerchio Verde sarà rivolto sia alle scuole secondarie di secondo grado sia alle scuole secondarie di primo grado, con percorsi calibrati sulle diverse fasce d’età.

La riflessione sull’acqua proseguirà poi sulla costa con Mare d’inverno, progetto dedicato alla valorizzazione dell’ambiente costiero inteso come patrimonio ambientale, economico e culturale .

Una particolare rilevanza assumerà il progetto dedicato all’ottavo centenario della morte di San Francesco, attraverso il percorso L’economia e la figura di Francesco nel 2026 – Rigenerazione sociale, etica, linguaggi giovanili nell’Ottavo Centenario Francescano. L’iniziativa partirà dalla figura di Francesco per affrontare temi estremamente attuali: il rapporto tra economia e persona, la rigenerazione delle comunità, l’etica e la sostenibilità. All’interno del progetto sarà inoltre previsto un bando finalizzato all’assegnazione di cinque borse di studio, destinate a sostenere idee e progetti elaborati dai giovani.

Proseguirà anche la collaborazione con il liceo classico nell’ambito di Noi e gli Antichi, progetto che rappresenta uno degli appuntamenti culturali di riferimento per il rapporto tra scuola, mondo classico e contemporaneità. L’obiettivo sarà nuovamente quello di dimostrare ancora una volta come lo studio del mondo antico non rappresenti un esercizio esclusivamente legato al passato, ma possa fornire strumenti per comprendere il presente. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con l’Isi Machiavelli.

Verrà avviato il progetto di podcasting, sviluppato insieme al Centro Antiviolenza Luna e all’Isi Machiavelli, nella convinzione che imparare a produrre un podcast significa saper progettare un contenuto, sceglierne le parole e ascoltare l’altro.

Il Piano Scuola prosegue nel settore artistico e creativo attraverso la collaborazione con Fabrik, con i laboratori già avviati e dei nuovi workshop dedicati al mondo della gioielleria, con l’obiettivo di permettere agli studenti di entrare in contatto con tecniche, professionalità e percorsi creativi.

Un ulteriore capitolo del Piano Scuola nasce dal protocollo d’intesa con l’associazione Lucchesi nel Mondo, costruendo una rete che permetterà al Piano Scuola di allargare ulteriormente i propri confini e di costruire nuove occasioni di incontro e conoscenza.

La prima parte del Piano Scuola 2026-2027 si concluderà con uno degli appuntamenti più importanti dell’intera programmazione: gli Stati Generali della Gioventù, in programma all’inizio di febbraio e che rappresenteranno la sintesi di un percorso iniziato mesi prima: dopo aver studiato, sperimentato, incontrato professionisti, partecipato a laboratori e vissuto esperienze formative, i giovani avranno la possibilità di confrontarsi e portare la propria voce.

“Il Piano Scuola rappresenta una parte fondamentale della storia e dell’identità di Classicum – dichiara Romeo Menchise, presidente di Classicum – Crediamo profondamente nella necessità di una scuola che orienta. Una scuola capace di accompagnare i ragazzi non soltanto verso un esame, ma verso una scelta per il proprio futuro. Per questo abbiamo voluto inserire nel Piano Scuola esperienze concrete come il Job Day con Alleanza Assicurazioni, i tirocini e tutti gli altri percorsi che permettono agli studenti di confrontarsi con il mondo reale. Il Job Day del 9 ottobre è, da questo punto di vista, emblematico: ragazzi e ragazze potranno sedersi davanti a un professionista e affrontare un vero colloquio di lavoro. Per questo voglio ringraziare Alleanza Assicurazioni per aver creduto in questo progetto e tutti i partner che stanno scegliendo di investire con noi sui giovani. La stessa gratitudine va alle scuole, ai dirigenti, ai docenti e a tutte le realtà che collaborano quotidianamente con Classicum. Senza una rete forte, un Piano Scuola di questa dimensione non sarebbe possibile. La presenza negli organi di figure nominate dall’amministrazione scolastica rappresenta per noi un elemento di grande responsabilità e, allo stesso tempo, una conferma dell’importanza che attribuiamo al rapporto con il mondo della scuola”.

“Essere stata chiamata dall’ufficio scolastico a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio di Indirizzo di Classicum rappresenta per me un grande onore e, soprattutto, una responsabilità – afferma Silvia Granucci, vicepresidente del consiglio di indirizzo di Classicum – Il rapporto tra scuola e territorio è oggi più importante che mai. I giovani hanno bisogno di strumenti che consentano loro di conoscere le opportunità, comprendere le proprie capacità e affrontare con maggiore consapevolezza le scelte che li attendono. È proprio per questo che considero particolarmente importante il Piano Scuola 2026-2027. La sua forza sta nella varietà delle proposte, ma anche nella coerenza dell’impostazione: tutti i progetti, pur molto diversi tra loro, hanno come elemento comune la volontà di accompagnare ragazze e ragazzi verso una maggiore consapevolezza del proprio futuro. Il nostro compito, anche con la trasformazione in Fondazione, sarà continuare a costruire ponti: tra scuola e lavoro, tra giovani e istituzioni, tra cultura e territorio”.

L’associazione culturale Classicum opera nel campo della cultura, della formazione, dell’educazione, della partecipazione giovanile e della valorizzazione del territorio, sviluppando progetti rivolti in particolare alle nuove generazioni e costruendo collaborazioni con scuole, istituzioni, imprese, associazioni e realtà culturali.

Il Piano Scuola costituisce uno degli assi portanti della sua attività e raccoglie ogni anno un insieme articolato di iniziative finalizzate a creare occasioni concrete di formazione, orientamento, crescita personale e confronto con il territorio.

Nel 2026 Classicum ha avviato un percorso di crescita istituzionale finalizzato alla trasformazione dell’organizzazione in Fondazione.