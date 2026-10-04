Ruoli e competenze di infermieri e Oss: c’è il corso di formazione della Uil Fp Lucca

Infermiere, Oss e assistente infermiere: ruoli, competenze e possibilità di integrazione. Un’analisi giuridica delle professioni: è questo il tema del corso di formazione promosso dalla Uil Fp Lucca, in programma giovedì (8 ottobre) dalle 13,45 alle 18,45, al Polo Formazione di Maggiano.

L’iniziativa, rivolta alle professioni infermieristiche e agli operatori socio sanitari, nasce dalla volontà della Uil Fp Lucca di aprire un momento qualificato di formazione e confronto sui profondi cambiamenti che stanno interessando l’organizzazione del lavoro in sanità e, in particolare, sulla definizione dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità delle diverse figure professionali.

L’introduzione della figura dell’assistente infermiere apre infatti scenari nuovi che richiedono chiarezza, approfondimento e soprattutto il pieno coinvolgimento dei professionisti che quotidianamente operano nei servizi sanitari.

Per la Uil Fp Lucca, l’integrazione tra le diverse figure può rappresentare un’opportunità per migliorare l’organizzazione e la qualità dell’assistenza, ma non può e non deve trasformarsi in una sovrapposizione di competenze, in uno scarico di responsabilità o in uno strumento utilizzato per compensare le carenze di personale.

Durante il corso saranno quindi approfonditi gli aspetti normativi e giuridici che regolano le professioni, i rispettivi ambiti di competenza e responsabilità e le possibili modalità di integrazione all’interno delle équipe assistenziali.

Ad aprire l’incontro sarà il segretario provinciale Uil Fp Lucca Pietro Casciani, a seguire il dottor Carmelo Rinnone approfondirà l’argomento. Sarà un incontro che lascerà ampio spazio anche al confronto e alla condivisione delle esperienze dei partecipanti.

Il corso prevede 5,3 crediti Ecm, attualmente in fase di accreditamento, e un massimo di 40 partecipanti. La partecipazione è gratuita per gli iscritti Uil.