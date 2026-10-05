Avanti creativi: la Provincia cerca 4 imprese culturali e creative per Ricco

La Provincia di Lucca ha promosso una manifestazione di interesse per individuare 4 imprese culturali e creative che parteciperanno all’edizione 2026 di Lucca Comics&Games nei giorni 28 e 29 ottobre nel contesto delle attività del progetto europeo Ricco (Rafforzamento dell’Industria Culturale e Creativa attraverso l’Open Innovation).

Il progetto è cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, in collaborazione con il Comune di Viareggio che è partner capofila. L’avviso della Provincia – che scade il 18 ottobre – ha natura esclusivamente esplorativa e conoscitiva, finalizzata a mappare il mercato delle imprese creative locali, e non costituisce procedura concorsuale o negoziata, né genera alcun affidamento, graduatoria di merito, diritto di prelazione o pretesa economica in capo ai partecipanti.

Tra i requisiti generali dell’avviso, avere la sede legale o operativa in provincia di Lucca, avere la qualifica di Micro, Piccola o Media Impresa appartenente al settore delle Industrie Culturali e Creative (ICC) con attività riconducibili ad almeno una delle seguenti aree: grafica, illustrazione e disegno; fumetto e graphic novel; animazione; gaming e game art.

Il progetto Ricco ha l’obiettivo di accompagnare territori partner in un percorso condiviso che trasforma i patrimoni creativi del territorio in leve di sviluppo, rigenerazione e coesione. Si punta quindi a sostenere e rafforzare la competitività e l’innovazione delle micro, piccole medie imprese MPMI, grazie al valore economico, sociale ed ambientale generato attraverso iniziative di Open Innovation – quali laboratori di progettazione di servizi per le imprese e organizzazione di eventi per promuovere le imprese.