Commozione e partecipazione in memoria di don Beniamino Bedini alla quarta edizione del memorial

L’evento, promosso come ogni anno dal Sindacato autonomo polizia di Lucca, ha visto riuniti colleghi, amici e rappresentanti delle istituzioni

Si è svolta venerdì sera (2 ottobre), in un’atmosfera di profonda commozione e condivisione, la quarta edizione del Memorial dedicato a don Beniamino Bedini, l’indimenticato cappellano della polizia, parroco di Capezzano Pianore, Monteggiori e Santa Lucia, scomparso prematuramente nel 2019.

L’evento, promosso come ogni anno dal Sap (Sindacato autonomo polizia) – segreteria provinciale di Lucca, ha visto riuniti colleghi, amici e rappresentanti delle istituzioni ai campi sportivi di Mugnano, tutti uniti per rendere omaggio a una figura che ha saputo fare dell’altruismo e dell’unione il proprio faro di vita.

Il momento centrale della serata è stato l‘atteso incontro di calcio, che ha visto scendere in campo una rappresentativa di poliziotti iscritti al Sap di Lucca contro una selezione mista di colleghi e amici, tutti legati alla segreteria provinciale. Una sfida giocata all’insegna del divertimento e della sana competizione, valori che don Beniamino ha sempre promosso.

Al di là del risultato sul campo, la manifestazione ha confermato il suo profondo spirito di solidarietà. Alla cerimonia di premiazione e al successivo momento di ricordo erano presenti le massime cariche sindacali e istituzionali, tra cui il segretario regionale del Sap Michele Pengue, il segretario provinciale del Sap di Lucca Stefano Niccoli e l’assessora del Comune di Lucca Simona Testaferrata, legata da una storica e profonda amicizia personale a don Beniamino.

“Tenere vivo il ricordo di don Beniamino non è solo un dovere, ma un bisogno spontaneo di tutta la nostra comunità – ha dichiarato il segretario provinciale Stefano Niccoli – Don Beniamino aveva la rara capacità di unire le persone e di far sentire la Polizia di Stato una grande famiglia. Vedere i nostri iscritti, i loro amici e le istituzioni rispondere presente anche a questa quarta edizione dimostra che il suo insegnamento e il suo sorriso continuano a guidarci”.