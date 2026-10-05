L'appello|
King, 7 anni: un cane solido ed equilibrato in cerca di una nuova famiglia
È ospitato in un rifugio ma cerca qualcuno che abbia voglia di condividere con lui tempo, esperienze e qualche avventura
“È passato un po’ di tempo da quando sono arrivato al rifugio, mi trattano bene però c’è una cosa a cui aspirerei tanto, mi piacerebbe tanto avere di nuovo una famiglia, come quando ero molto giovane… Venitemi a conoscere”.
Questo l’appello di King: ha 7 anni circa, è un cane solido ed equilibrato, ama passeggiare in natura, così come rilassarsi in tranquillità, magari ricevendo qualche coccola (che adora).
Ha bisogno di un riferimento umano sereno, che abbia voglia di condividere con lui tempo, esperienze e qualche avventura. King si trova a Lucca, ospitato in un rifugio.
Per chi volesse conoscerlo ecco i contatti (anche Whatsapp): Lorena 339.3464014 e Silvia 348.2210317.