Liceo Vallisneri: festa grande per i 30 anni dalla maturità insieme agli storici professori

La sera del 2 ottobre, gli ex alunni del liceo scientifico Vallisneri di Lucca si sono ritrovati per celebrare un anniversario importante: i 30 anni dal diploma di maturità . A rendere la serata ancora più preziosa ed emozionante è stata la presenza di due ospiti d’eccezione, i docenti che hanno guidato la classe in quel fondamentale percorso di crescita umana e scolastica: la professoressa di italiano Ave Marchi e il professore di matematica e fisica Massimo Coluccini.

In un’atmosfera conviviale, il tempo è sembrato fermarsi. I racconti della vita di oggi si sono mescolati ai ricordi di ieri, facendo riaffiorare aneddoti scolastici (anche se ancora non si capisce il perché quella calcolatrice non voleva dare il giusto risultato della radice quadrata di 1…), vecchie interrogazioni e quel senso di appartenenza che solo gli anni del liceo riescono a forgiare.

A suggellare la riuscita di questo bellissimo ritrovo è stato il messaggio di ringraziamento che i due insegnanti hanno voluto dedicare ai loro ex studenti al termine della cena, parole che racchiudono perfettamente lo spirito della serata e il legame che ancora unisce il gruppo: “Serata allegra, chiassosa… calda di affetti sinceri. Eravate una classe puzzle e tali siete riemersi man mano che il menu, ottimo e vario, e le libagioni hanno creato un mix piacevolissimo in cui il presente e gli anni del liceo si intrecciavano e si rincorrevano tra radici quadrate… e valutazioni memorabili! L’amicizia sia sempre un porto sicuro e… continuate a far rotta su Itaca! Vi ringraziamo con un abbraccio grande a quattro braccia! Ave e Massimo”.