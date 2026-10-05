Nell’area sud dell’ex Manifattura tabacchi una ‘Scuola dei mestieri’ e botteghe artigiane. La proposta di Confartigianato Imprese Lucca

Oggi (5 ottobre) a presentare alla città di Lucca una proposta è Confartigianato Imprese Lucca e la sua presidente Michela Fucile , anche presidente di Confartigianato Imprese Toscana, che scrive: “Siamo un’associazione storica, che il prossimo anno compie 80 anni di vita. E per questo motivo crediamo che dopo il dibattito, di sicuro interesse, che si è svolto mercoledì scorso (30 settembre) in Consiglio Comunale a Lucca sulla ex Manifattura tabacchi , anche la nostra associazione possa contribuire costruttivamente al confronto”.

“Proprio perché da decenni operiamo sul territorio e da anni sentiamo parlare di progetti e tentativi di rilancio di quell’area del centro storico, vogliamo lanciare anche la nostra proposta. A nostro parere – aggiunge – , parte della zona sud potrebbe ospitare la ‘Scuola dei mestieri’ che crei figure immediatamente operative che possano essere inserite nell’organico delle aziende. Spesso infatti negli istituti scolastici sono presenti macchinari che da tempo ormai nelle aziende non si usano più e le ragazze ed i ragazzi che poi, una volta diplomati, accedono al mondo del lavoro rischiano di trovarsi davanti a macchine tecnologicamente più avanzate. Per questo motivo la ‘Scuola dei mestieri’ – di cui abbiamo anche esempio all’estero – consentirebbe ai giovani di approfondire le conoscenze con macchinari all’avanguardia che poi ritroveranno nelle grandi aziende in cui andranno a lavorare. Tra l’altro un’importante industria internazionale avrebbe già messo a disposizione gratuitamente alcuni macchinari, quindi a questo punto il punto di svolta sarebbe solo e soltanto trovare una sede adeguata. Immaginate decine di studenti che frequentano la mattina, ma anche il pomeriggio il centro storico per studiare, approfondire le conoscenze, vivacizzare un’area della città adesso sicuramente poco frequentata rispetto ad altre: a nostro parere sarebbe una bella opportunità. Del progetto della ‘Scuola dei mestieri’ tra l’altro ne parlammo già anche con alcuni esponenti delle istituzioni che ogni volta si sono detti molto interessati. L’unico scoglio però pare sia proprio trovare i locali da adibire a tale progetto”.