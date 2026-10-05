La festa|
Ottant’anni senza dimenticare la solidarietà per Giuseppina Micheletti
Festa con 120 invitati all’albergo San Lorenzo e Santa Caterina di Pescia: raccolti fondi per beneficenza: “È ricco di dona molto”
La signora Giuseppina Pina Micheletti, lucchese di Borgo Giannotti, molto conosciuta per la sua empatia e generosità verso gli altri ed insignita nel 2024 dell’onorificenza al merito di cavaliere della Repubblica Italiana ha festeggiato ieri (4 ottobre) il suo 80esimo compleanno.
Nel suo invito aperto a tutti coloro che la conoscono era scritto: 1946-2026 … e sono ottanta! Non vedo l’ora di festeggiare insieme a tutti voi questo traguardo! E questo traguardo lo ha solennizzato assieme a ben 120 amici a Pescia all’albergo San Lorenzo e Santa Caterina arrivando in Vespa a dimostrazione di non sentire gli otto decenni. Sempre nel suo messaggio chiedeva a coloro che volevano farle un pensiero o un regalo di trasformarlo in un’offerta che lei avrebbe destinato in beneficenza porgendo nuovamente la sua frequente benevolenza altruista verso chi ha bisogno.
Così è stato in quanto il fondo raccolto è stato generoso, come lei stessa ha affermato. Pina ha così regalato a tutti un biglietto con la dicitura di Erich Fromm: Non è ricco colui che possiede molto, ma colui che dona molto e ancora grazie della vostra generosità, Pina.
“È stata una giornata bellissima – dice Pina Micheletti – Gli amici hanno dimostrato tanto affetto e amicizia. Eravamo una grande tavolata, in ben centoventi sono stati gli intervenuti, che mi hanno trasmesso tanta gioia e calore umano ed è mio desidero ringraziarli tutti da chi ha organizzato a chi ha partecipato. In questo giorno di convivio ho voluto ricordare anche il parallelo della mia età con gli 80 anni della Repubblica Italiana iniziando proprio con l’inno nazionale. Devo dire inoltre che mi sono emozionata quando gli amici mi hanno fatto la sorpresa di far scorrere un video dove sono state raccolte le mie foto dalla nascita ad oggi. Grazie”.