Ottant’anni senza dimenticare la solidarietà per Giuseppina Micheletti

La signora Giuseppina Pina Micheletti, lucchese di Borgo Giannotti, molto conosciuta per la sua empatia e generosità verso gli altri ed insignita nel 2024 dell’onorificenza al merito di cavaliere della Repubblica Italiana ha festeggiato ieri (4 ottobre) il suo 80esimo compleanno.

Nel suo invito aperto a tutti coloro che la conoscono era scritto: 1946-2026 … e sono ottanta! Non vedo l’ora di festeggiare insieme a tutti voi questo traguardo! E questo traguardo lo ha solennizzato assieme a ben 120 amici a Pescia all’albergo San Lorenzo e Santa Caterina arrivando in Vespa a dimostrazione di non sentire gli otto decenni. Sempre nel suo messaggio chiedeva a coloro che volevano farle un pensiero o un regalo di trasformarlo in un’offerta che lei avrebbe destinato in beneficenza porgendo nuovamente la sua frequente benevolenza altruista verso chi ha bisogno.

Così è stato in quanto il fondo raccolto è stato generoso, come lei stessa ha affermato. Pina ha così regalato a tutti un biglietto con la dicitura di Erich Fromm: Non è ricco colui che possiede molto, ma colui che dona molto e ancora grazie della vostra generosità, Pina.