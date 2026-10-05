Riccardo Bergamini pronto a una nuova impresa in Nepal: scalerà l’Ama Dablam

Il 13 ottobre l’alpinista lucchese Riccardo Bergamini si appresta a una nuova impresa: partirà per il Nepal per affrontare i 6.858 metri dell’Ama Dablam. Una nuova sfida che segna l’inizio di un progetto più ampio.

Dopo la salita di Cima Italia, la montagna di 6400 metri mai salita prima nel Karakorum pakistano, Riccardo Bergamini torna in Himalaya. E questa volta la destinazione è l’Ama Dablam, 6858 metri, una delle montagne più spettacolari e tecnicamente impegnative del Nepal.

L’alpinista e atleta professionista lucchese partirà il prossimo 13 ottobre alla volta della valle del Khumbu, con un nuovo obiettivo alpinistico e una sfida che ha anche un significato personale particolare: Bergamini ha infatti scelto questa spedizione come regalo per i suoi 50 anni.

Ma dietro la nuova partenza c’è molto di più di una singola scalata. Bergamini sta infatti lavorando da tempo a un progetto più ampio e ambizioso, sviluppato su un orizzonte pluriennale, che mette insieme alpinismo, sport, territorio, imprese, solidarietà e promozione dei valori italiani. Un progetto che, per il momento, resta in parte riservato e che verrà presentato nei prossimi mesi.

La nuova spedizione in Nepal è stata raccontata dallo stesso Bergamini anche in un’intervista realizzata per la Rai, che ha raccolto la sua testimonianza alla vigilia della partenza.

Dalle Alpi Apuane agli Ottomila

Quella di Bergamini è una storia alpinistica che parte da Lucca e dalle Alpi Apuane e negli anni si è sviluppata su alcune delle montagne più importanti del mondo. Le sue spedizioni lo hanno portato in Himalaya, Karakorum, Tibet, Alaska, Pamir e Ande, raggiungendo anche cime oltre gli 8mila metri senza l’uso di bombole d’ossigeno.

Un percorso nel quale la prestazione sportiva si intreccia con una filosofia precisa: affrontare la montagna con sacrificio, umiltà, determinazione e passione, imparando a gestire le difficoltà e a trasformarle in opportunità per raggiungere i propri sogni e obiettivi.

Nel 2025 è arrivata una delle pagine più importanti della sua carriera, con la salita di una montagna di circa 6.400 metri mai salita prima nel Karakorum pakistano, alla quale Bergamini ha dato il nome di Cima Italia.

Un ponte tra Nepal e Amatrice

Anche la spedizione sull’Ama Dablam avrà una forte componente di solidarietà.

Bergamini è ambasciatore di un’associazione di Amatrice che fa capo a Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice ed ex allenatore della Lucchese, e sta lavorando alla costruzione di un ponte ideale tra la comunità di Amatrice e il Nepal, con iniziative rivolte alla solidarietà e alle persone più fragili.

Un progetto che nasce anche dalla memoria della solidarietà ricevuta dal Nepal dopo il terremoto che colpì il Centro Italia nel 2016 e che oggi vuole trasformarsi in nuove occasioni di incontro, collaborazione e sostegno.

Una nuova cordata