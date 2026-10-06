All’Antica Zecca il libro ‘Storie di Susy’ per la sensibilizzazione sulla alopecia areata

L’evento è promosso da Anaa Odv in collaborazione con l’associazione Il Sogno di Costantino Odv e con il patrocinio del Comune

Sabato prossimo (10 ottobre) alle 15 nella sala conferenze del Museo della Zecca in casermetta San Donato si terrà la presentazione del libro Storie di Susy di Marina Giannarini, con illustrazioni di Cristina Tolomei.

L’evento è promosso da Anaa Odv (Associazione nazionale alopecia areata) in collaborazione con l’associazione Il Sogno di Costantino Odv e con il patrocinio del Comune di Lucca e della Fondazione Antica Zecca di Lucca e in collaborazione anche con la struttura di dermatologia dell’ambito di Lucca – Azienda Usl Toscana nord ovest.

Il volume Storie di Susy, già tradotto in inglese, francese, spagnolo e arabo, narra la storia di una bambina privata dei suoi capelli a causa dell’alopecia areata. Attraverso il racconto di dinamiche quotidiane, il testo offre a famiglie, insegnanti ed educatori uno strumento prezioso per affrontare temi delicati come l’accettazione, il bullismo, il rispetto e la solidarietà, fornendo un messaggio di speranza e inclusione.

L’alopecia areata è una patologia autoimmune che colpisce circa il 2 per cento della popolazione mondiale, causando una rapida perdita di capelli e peli. Oltre all’impatto fisico, genera spesso un forte disagio psicologico e sociale, specialmente tra i più piccoli.

La giornata vedrà la partecipazione di esperti del mondo medico, istituzionale, scolastico e psicopedagogico.

Dopo i saluti istituzionali di Edoardo Puccetti, presidente dell’associazione Il Sogno di Costantino Odv, e di Angela Mia Pisano, assessore alla cultura del Comune di Lucca, è prevista un’introduzione di Gian Pietro Tumiati, presidente di Anaa Odv ed Enrico Rizza, medico e coordinatore scientifico di Anaa Odv.

Sono poi programmati gli interventi di Marco Orsi, presidente della Fondazione Senza Zaino e ideatore della Scuola Senza Zaino, di Michela Magnano, medico e dottore di ricerca in scienze chirurgiche presso la struttura di dermatologia nord-Lucca, di Lorella Bernocchi, psicologa/psicoterapeuta e consulente scolastica, di Diego Serra, esperto giuridico e project manager.

Sono poi previste alcune letture a cura di Carlotta Sezzi, consigliera di Anaa Odv, e Sara Zanforlini, psicologa e dottoranda di ricerca presso l’università di Firenze