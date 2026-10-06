Del Ghingaro a favore di Let’s play ball: “Stanco dei novelli Savonarola. Sorridere porta ad una città viva e non ad un soprammobile”

Let’s play ball, il rality game di Amazon Prime Video, che è approdato a Lucca ieri (6 ottobre), ha portato con sé strascichi di polemiche. I cittadini di Lucca sembrano non vedere di buon occhio eventi simili, considerate goliardate che poco sposano l’ambiente del centro storico. Una voce fuori dal coro, in difesa di simili eventi giunge dall’ex sindaco di Vireggio e Capannori, Giorgio Del Ghingaro che punta il dito contro i novelli ‘Savonarola’ lucchesi.

“Du palle! – scrive sulla propria pagina Facebook -. Rischio di sembrare irriverente, forse perfino blasfemo, ma lo dico lo stesso. Leggo sulla stampa che Lucca si è riempita di grandi palle colorate e la città si è subito divisa: chi sorride e fa la foto, chi parla di profanazione. Lucca va rispettata e protetta (come pure i suoi cittadini), questo credo sia normale, ma rispettarla non vuol dire imbalsamarla. Le sue pietre hanno visto secoli di storia: sopravviveranno anche a qualche sfera di gomma colorata – minimizza l’ex sindaco -. Quello che stanca sono i novelli Savonarola, sempre pronti a indignarsi, a denunciare il sacrilegio, ma in realtà, diciamocelo, sanno di muffa più dei sotterranei delle mura”.