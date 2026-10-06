In San Michele il presidio di Popolare Trebesto e Potere al Popolo per la Palestina

“Il 7 ottobre, a tre anni dall’inizio del genocidio a Gaza, Lucca torna a mobilitarsi a sostegno del popolo palestinese”. Popolare Trebesto e Potere al Popolo promuovono alle 18,30 un presidio in piazza San Michele.

“Dopo le grandi mobilitazioni a Lucca e in tutta Italia dell’autunno scorso e l’arrivo in città della Freedom Flotilla a giugno dichiarano i promotori – continuiamo ad alimentare l’attenzione sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania, dove lontano dal clamore mediatico la violenza feroce dello stato sionista di Israele continua impunito”.

L’appuntamento è stato rilanciato anche in Italia da Udap – Unione democratica arabo palestinese, Giovani palestinesi d’Italia, associazione dei palestinesi in Italia e movimento studenti palestinesi in Italia e sono previste nel fine settimana manifestazioni in molte città, a cui anche Lucca si unisce idealmente.