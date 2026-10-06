Lavoro in Comune, in arrivo due concorsi

“Si tratta di due concorsi a cui teniamo molto – spiega l’assessore al personale Moreno Bruni – . La cura del verde e in particolare il rafforzamento dell’attenzione per l’Orto Botanico, era un obiettivo che ci eravamo prefissati, consapevoli che manutenere il verde pubblico e il nostro museo a cielo aperto rappresenti un impegno importante e qualificante per l’intero territorio. Il concorso per la Polizia municipale è altrettanto significativo, in quanto da quando è iniziato il percorso di questa amministrazione siamo stati costantemente impegnati a rafforzarne l’organico e dunque la presenza sul campo. Entrambi i concorsi rappresentano anche una bella opportunità lavorativa, e pensiamo in particolare ai giovani”.