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Lavoro in Comune, in arrivo due concorsi
Serviranno ad assumere 3 giardinieri e un agente di polizia municipale
Nei prossimi mesi ci saranno due concorsi per entrare a lavorare nel comune di Lucca. I nuovi assunti si occuperanno di cura del verde pubblico e dell’Orto botanico e rafforzeranno il presidio della Polizia municipale.
Il primo concorso a partire, nel prossimo mese di novembre, servirà per assumere 3 giardinieri, di cui uno destinato a rafforzare la cura dell’Orto botanico. Nel 2027 invece sarà la volta del nuovo concorso che servirà ad assumere subito un agente della Polizia municipale. In questo caso il concorso si è reso necessario in quanto la graduatoria del precedente è ormai chiusa.
“Si tratta di due concorsi a cui teniamo molto – spiega l’assessore al personale Moreno Bruni – . La cura del verde e in particolare il rafforzamento dell’attenzione per l’Orto Botanico, era un obiettivo che ci eravamo prefissati, consapevoli che manutenere il verde pubblico e il nostro museo a cielo aperto rappresenti un impegno importante e qualificante per l’intero territorio. Il concorso per la Polizia municipale è altrettanto significativo, in quanto da quando è iniziato il percorso di questa amministrazione siamo stati costantemente impegnati a rafforzarne l’organico e dunque la presenza sul campo. Entrambi i concorsi rappresentano anche una bella opportunità lavorativa, e pensiamo in particolare ai giovani”.
Entrambi i concorsi costituiranno due graduatorie che resteranno aperte e dalle quali potranno essere assunte altre persone.