Lucca, il Comune sostiene il restauro e la manutenzione dell’antico orologio di San Pietro di Ombreglio

Grazie a un accordo con parrocchia e comunità, il Comune di Lucca sosterrà la manutenzione e la valorizzazione dell’antico orologio del campanile della Chiesa di San Pietro di Ombreglio di Brancoli. Lo annuncia il vice sindaco e assessore alle frazioni, Fabio Barsanti.

L’orologio, dotato di un meccanismo storico a carica manuale, rappresenta un elemento di interesse culturale e una testimonianza delle tradizioni locali. Per garantirne il funzionamento è necessario che venga caricato quotidianamente e sottoposto a una costante attività di manutenzione, svolta grazie all’impegno dei volontari della comunità. A questo scopo il Comune ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Parrocchia prevedendo un contributo di 500 euro all’anno per il triennio 2026-2028, per un totale di 1500 euro, a sostegno delle spese di manutenzione.