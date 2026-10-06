Logo
comune di lucca
Lucca

La valorizzazione

|
Dalla Città
/

Lucca, il Comune sostiene il restauro e la manutenzione dell’antico orologio di San Pietro di Ombreglio

6 ottobre 2026 | 16:31
Share0
di Redazione

Redazione

Lucca, il Comune sostiene il restauro e la manutenzione dell’antico orologio di San Pietro di Ombreglio

Sottoscritto un accordo di collaborazione con la Parrocchia prevedendo un contributo di 500 euro all’anno per il triennio 2026-28, per un totale di 1500 euro

Grazie a un accordo con parrocchia e comunità, il Comune di Lucca sosterrà la manutenzione e la valorizzazione dell’antico orologio del campanile della Chiesa di San Pietro di Ombreglio di Brancoli. Lo annuncia il vice sindaco e assessore alle frazioni, Fabio Barsanti.

orologio del campanile della Chiesa di San Pietro di Ombreglio di Brancoli orologio del campanile della Chiesa di San Pietro di Ombreglio di Brancoli

L’orologio, dotato di un meccanismo storico a carica manuale, rappresenta un elemento di interesse culturale e una testimonianza delle tradizioni locali. Per garantirne il funzionamento è necessario che venga caricato quotidianamente e sottoposto a una costante attività di manutenzione, svolta grazie all’impegno dei volontari della comunità. A questo scopo il Comune ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Parrocchia prevedendo un contributo di 500 euro all’anno per il triennio 2026-2028, per un totale di 1500 euro, a sostegno delle spese di manutenzione.

“L’iniziativa rientra nell’impegno dell’amministrazione comunale per la valorizzazione delle frazioni e dei loro patrimoni storici e culturali – afferma il vice sindaco Barsanti – con l’obiettivo di rafforzarne l’identità, raccontare la storia delle comunità e inserirli nei percorsi di interesse turistico del territorio. Un modo concreto per preservare una tradizione locale e valorizzare il patrimonio delle nostre frazioni“.

orologio del campanile della Chiesa di San Pietro di Ombreglio di Brancoli