L'appuntamento|
Orientamento al lavoro nelle assicurazioni: al Real Collegio c’è il Job Day
Venerdì (9 ottobre) appuntamento nell’ambito del progetto Generazione Futuro nell’ambito del Piano scuola di Classicum 2026-2027
Venerdì (9 ottobre) si terrà l’appuntamento con il Job Day, organizzato insieme ad Alleanza Assicurazioni – Ispettorato di Lucca nell’ambito del progetto Generazione Futuro nell’ambito del Piano scuola di Classicum 2026-2027.
L’evento sarà aperto a tutti i soggetti interessati a fare il primo passo per la carriera nel mondo della consulenza assicurativa e finanziaria, con possibilità di conoscere la realtà di Alleanza e sostenere dei colloqui conoscitivi.
L’iniziativa punta anche sull’orientamento attivo offrendo persino agli studenti l’opportunità di immergersi in una situazione reale di selezione: i ragazzi potranno infatti sostenere veri e propri colloqui di lavoro con i professionisti del settore, imparando a presentarsi, a valorizzare le proprie competenze e a comprendere le dinamiche d’ingresso nel mondo professionale.
L’esperienza del Job Day rappresenta uno dei pilastri dell’offerta formativa di Classicum, pensata per accompagnare le giovani generazioni verso scelte consapevoli per il proprio futuro attraverso il contatto diretto con il tessuto imprenditoriale e lavorativo del territorio.
Per partecipare e iscriversi al Job Day è possibile inviare un’e-mail a segreteria@classicum.net. Per ulteriori dettagli sulle attività del Piano scuola: www.classicum.net.