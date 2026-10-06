Piccoli ma tanto inquinanti, la nuova vita dei mozziconi in imbottiture ed edilizia con la campagna #Riciccami

Venti nuovi contenitori in città dedicati esclusivamente alla raccolta dei mozziconi di sigaretta e dei filtri del tabacco riscaldato, per evitare che finiscano a terra o nei tombini e trasformarli invece in nuove risorse per la moda sostenibile e l’edilizia. È stato lanciato questa mattina (6 ottobre), nell’aula magna del liceo classico Machiavelli di via degli Asili, il nuovo capitolo della campagna #Riciccami, promossa dal Comune di Lucca in collaborazione con Sistema Ambiente e coordinata da Human Maple, azienda specializzata nella consulenza ambientale e nella valorizzazione degli scarti del fumo.

L’iniziativa punta a contrastare con strumenti concreti l’abbandono nell’ambiente di un rifiuto tanto piccolo quanto altamente inquinante, promuovendo al contempo comportamenti più responsabili tra cittadini e giovani generazioni attraverso il riciclo e l’economia circolare.

“Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto e lavorato con convinzione per portarlo a Lucca – dichiara l’assessora all’ambiente del Comune di Lucca Cristina Consani -, perché rappresenta in maniera concreta il modello di sostenibilità che vogliamo promuovere. #Riciccami ci mostra come anche ciò che siamo abituati a considerare semplicemente un rifiuto possa avere una seconda vita, tornando a essere materia e quindi una nuova risorsa. È particolarmente significativo farlo partendo dai mozziconi di sigaretta, piccoli nelle dimensioni ma fortemente impattanti sull’ambiente. Vogliamo intervenire con strumenti concreti, ma anche accrescere la consapevolezza e favorire comportamenti sempre più responsabili. Ringrazio Human Maple, Sistema Ambiente e tutti coloro che hanno lavorato con noi per rendere possibile questa iniziativa”.

“Per Sistema Ambiente i venti nuovi raccoglitori rappresentano un altro passo importante nella cura quotidiana di Lucca – precisa la presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi -. Ampliano la rete già presente e rendono più semplice conferire i mozziconi, contrastandone l’abbandono nelle strade e nelle piazze. Quelli lasciati a terra possono essere trascinati dalla pioggia nei tombini e, in alcuni casi, fino ai corsi d’acqua. I mozziconi raccolti saranno avviati al riciclo per recuperare il materiale presente nei filtri. È un modo concreto di unire economia circolare e sostenibilità ambientale. Con gli studenti vogliamo parlare dell’importanza di non abbandonare i rifiuti e di mantenere puliti gli spazi che condividiamo; ci auguriamo che portino questa attenzione anche fuori dalla scuola. #Riciccami si inserisce nel percorso avviato nel 2022, durante questo mandato amministrativo, per rafforzare i servizi e sensibilizzare i cittadini. L’obiettivo è continuare a migliorare l’ambiente in cui viviamo e lavoriamo e rendere Lucca sempre più accogliente anche per chi la visita”.

L’impatto ambientale e il riciclo ad alta tecnologia

Alla giornata di presentazione hanno partecipato gli studenti dell’istituto cittadino. Tra gli interventi principali, il professor Luigi Di Costanzo del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha illustrato nel dettaglio l’impatto chimico e ambientale che i mozziconi abbandonati generano sul suolo e sui corsi d’acqua. Al termine della sessione informativa, la mattinata è proseguita con un’azione sul campo: un evento di Clean-Up focalizzato nella zona di piazza del Real Collegio e nelle vie limitrofe.

Tutte le cicche raccolte nell’ambito del progetto non andranno perdute: verranno inviate all’impianto di Modena di Human Maple, dove tramite un processo brevettato viene recuperato l’acetato di cellulosa presente nei filtri. Le materie prime seconde così ottenute verranno riutilizzate per realizzare imbottiture destinate a capi di moda sostenibile o pannelli fonoassorbenti. Durante la mattinata sono stati inoltre distribuiti ai presenti dei porta-mozziconi tascabili, da utilizzare quando non si ha a disposizione un contenitore dedicato.

Per Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale presente Maddalena Bini: “Con il nuovo protocollo d’intesa proseguiamo e rafforziamo la proficua collaborazione avviata in questi anni con il Comune di Lucca, traducendo gli obiettivi ambiziosi della legge ‘Salva Mare’ in azioni concrete sul territorio. Il programma sperimentale predisposto dall’Autorità con i fondi del Ministero dell’Ambiente comprende, infatti, campagne di pulizia delle sponde fluviali, insieme ad attività di sensibilizzazione rivolte alle comunità locali. In questo quadro, il progetto #Riciccami rappresenta un esempio virtuoso perché permette di raccogliere un rifiuto molto diffuso e dannoso e di riciclarlo trasformandolo in una nuova risorsa. Il coinvolgimento di amministrazioni come il Comune di Lucca e delle aziende di gestione dei servizi, delle associazioni e delle scuole è fondamentale per dare una risposta concreta al problema dell’inquinamento. La tutela dell’ambiente passa anche da piccoli gesti quotidiani, capaci di produrre risultati concreti quando diventano condivisi dai cittadini».