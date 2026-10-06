Pier Cappiello in visita al Puccini Museum Casa natale

Leonetto Cappiello (Livorno 1875 – Cannes 1942) è stato un illustratore, pittore, caricaturista e pubblicitario italiano, uno dei padri della moderna grafica pubblicitaria, è celebre per i suoi manifesti caratterizzati da immagini essenziali, colori vivaci e figure facilmente riconoscibili. Cappiello incontrò Giacomo Puccini a Parigi nel 1898 in occasione delle prime rappresentazioni de La Bohème. Il livornese ritrasse Puccini al pianoforte in una celebre caricatura pubblicata sulla rivista parigina Le Rire, nacque così un rapporto di amicizia e stima reciproca, culminato in un ritratto a olio dedicato da Cappiello al musicista con la dedica A Giacomo Puccini con grande ammirazione e vera amicizia nel gennaio del 1899 Il dipinto è oggi conservato al Puccini Museum Casa natale.