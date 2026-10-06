Un nuovo parcheggio pubblico a Santa Maria del Giudice: investimento da più di 200mila euro

La Giunta comunale di Lucca ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico nella frazione di Santa Maria del Giudice. L’infrastruttura comporterà un investimento di 200mila e 300 euro, dei quali quest’ultimi saranno reperiti dalle risorse proprie del bilancio comunale e la parte restante dalla contrazione di un mutuo.