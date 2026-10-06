Il progetto|
Un nuovo parcheggio pubblico a Santa Maria del Giudice: investimento da più di 200mila euro
Una parte delle risorse deriva dal bilancio comunale e l’altra dalla contrazione di un mutuo
La Giunta comunale di Lucca ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico nella frazione di Santa Maria del Giudice. L’infrastruttura comporterà un investimento di 200mila e 300 euro, dei quali quest’ultimi saranno reperiti dalle risorse proprie del bilancio comunale e la parte restante dalla contrazione di un mutuo.
La delibera è stata approvata all’unanimità ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile. L’intervento – proposto dall’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani – è inserito programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028.
Il Comune ha affidato l’incarico per la progettazione e la direzione lavori all’ingegnere Davide Giangrandi. Il piano – verificato dal responsabile unico del progetto (Rup), l’ingegnere Francesca Guidotti – risulta pienamente conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
Adesso è il momento di pensare alla gara d’appalto ed all’avvio del cantiere.