Allerta meteo arancione, Lucca chiude parchi, cimiteri e Mura urbane per 24 ore. Scuole aperte

Chiusi giardini, parchi pubblici, cimiteri e Mura urbane a Lucca per l’allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore, emessa dal Centro funzionale della Regione Toscana per tutto il territorio regionale. L’avviso è valido dalle 17 di oggi (mercoledì 7 ottobre) alle 17 di domani (giovedì 8 ottobre). Per tutta la giornata di domani è prevista anche un’allerta gialla per rischio idraulico sul reticolo principale.

Il sindaco di Lucca Mario Pardini ha firmato l’ordinanza dopo una riunione con la Protezione civile e i dirigenti comunali, in considerazione della possibilità di fenomeni forti e localmente persistenti.

Il provvedimento dispone la chiusura di giardini, parchi pubblici, cimiteri, Mura urbane e parchi gioco ad accesso regolamentato, oltre che dell’Orto botanico e della Torre Guinigi. Stop anche alle attività all’aperto al Campo Coni e negli impianti sportivi all’aperto.

È inoltre vietata qualsiasi attività all’aperto nelle aree verdi a libero accesso, compresi giardini, parchi pubblici, Mura urbane e parco fluviale.

Le misure resteranno in vigore fino alle 17 di domani. In caso di proroga dell’allerta arancione, le disposizioni saranno estese fino al nuovo termine indicato dal Centro funzionale regionale. Il Comune invita la popolazione alla massima prudenza nelle attività all’aperto e alla guida, raccomandando di limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile.