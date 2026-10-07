Lucca, allerta meteo arancione fino alle 17 di domani (8 ottobre)

Il Centro funzionale regionale (Cfr) della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di colore arancione per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore e per temporali forti dalle 17 di oggi (7 ottobre) fino alle 17 di domani (8 ottobre) su tutto il territorio provinciale di Lucca.

Nel dettaglio, quindi, sono interessate dall’allerta arancio le zoneS2, S3, V e corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio di Lucca, al Serchio costa e alla Versilia, lazona A4 (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio), e la zona S1 bacino del Serchio-Garfagnana-Lima.

Le previsioni meteo del Lamma riferiscono di precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale a partire dalla costa centro-settentrionale in rapida estensione alle altre zone.

Domani forti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su tutta la Toscana. Fenomeni localmente forti e persistenti. Cumulati medi: 60-80 mm sulle zone interne e settentrionali, 40-60 mm sulle restanti zone; cumulati massimi fino a picchi locali di 120-150 mm sulle zone di nord-ovest e catena appenninica, 80-120 mm sulle altre zone interne, 60-80 sul resto della regione. Sono previsti temporali frequenti e persistenti con colpi di vento e grandinate. In rinforzo anche i venti con rotazione a Libeccio nelle ore centrali.

Il moto ondoso in graduale aumento fino a molto mosso o localmente agitato.