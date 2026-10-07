L'agevolazione|
Lucca Comics, biglietti in sconto per i residenti: voucher utilizzabile il 28 ed il 29 ottobre
I tagliandi sconti si possono ritirare all’ufficio accoglienza in piazzale Verdi (vecchia porta San Donato) fino all’11 ottobre
Prosegue la distribuzione dei voucher sconto, dedicati ai residenti sul Comune di Lucca, per acquistare in promozione i biglietti di Lucca Comics & Games.
Lucca Crea, insieme al Comune di Lucca e Lucca Plus, ha dato vita, per il secondo anno, alla speciale promozione destinata a tutti i residenti sul Comune di Lucca (dentro e fuori le Mura), con la distribuzione di voucher sconto da 7 euro, sul biglietto di ingresso al festival, validi per i giorni 28 e 29 ottobre.
I tagliandi sconto si possono ritirare all’ufficio accoglienza in piazzale Verdi (vecchia porta San Donato) fino all’11 ottobre, ogni giorno dalle 10 alle 18,30 festivi inclusi. Ogni cartolina riporta un codice, che utilizzato al momento dell’acquisto del biglietto garantisce uno sconto di 7 euro sul titolo di accesso giornaliero, nei giorni di mercoledì 28 ottobre e giovedì 29 ottobre. I codici saranno utilizzabili sul portale di ticketone fino al 15 ottobre.
Per i lucchesi che avessero già acquistato in precedenza un biglietto giornaliero per i giorni interessati dalla promozione, Lucca Plus metterà a disposizione un voucher del valore di 7 euro, spendibile entro il 31 marzo 2027 nelle casse automatiche del parcheggio Mazzini. Il voucher potrà essere ritirato esibendo il biglietto del festival acquistato online in precedenza sempre dal 3 ottobre all’ufficio accoglienza in piazzale Verdi (vecchia porta San Donato) ogni giorno dalle 10 alle 18,30 festivi inclusi.