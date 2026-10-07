Lucca Comics, biglietti in sconto per i residenti: voucher utilizzabile il 28 ed il 29 ottobre

Lucca Crea, insieme al Comune di Lucca e Lucca Plus, ha dato vita, per il secondo anno, alla speciale promozione destinata a tutti i residenti sul Comune di Lucca (dentro e fuori le Mura), con la distribuzione di voucher sconto da 7 euro, sul biglietto di ingresso al festival, validi per i giorni 28 e 29 ottobre.