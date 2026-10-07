LuccArena, un altro passo verso l’appalto integrato: più vicino il progetto di fattibilità tecnico economica

Compie un passo in avanti decisivo la realizzazione del nuovo complesso sportivo LuccAren a, l’opera destinata a prendere il posto del Palasport di via delle Tagliate attraverso un intervento di demolizione, ricostruzione e ampliamento volumetrico per un valore complessivo d’opera inserito nel piano triennale da 36,1 milioni di euro.

Con la determinazione dirigenziale di lunedì (5 ottobre) firmata dalla dirigente del settore lavori pubblici Antonella Giannini (che è anche Rup del progetto), il Comune di Lucca ha approvato la terza variante al contratto d’appalto per i servizi di architettura e ingegneria. Il provvedimento attiva ufficialmente l’opzione contrattuale legata alla progettazione esecutiva per la redazione di elaborati tecnici integrativi indispensabili per definire il progetto di fattibilità tecnica ed economica.