Lavori pubblici|
LuccArena, un altro passo verso l’appalto integrato: più vicino il progetto di fattibilità tecnico economica
Attivata l’opzione contrattuale legata alla progettazioneper la redazione di elaborati tecnici integrativi indispensabili al progetto
Compie un passo in avanti decisivo la realizzazione del nuovo complesso sportivo LuccArena, l’opera destinata a prendere il posto del Palasport di via delle Tagliate attraverso un intervento di demolizione, ricostruzione e ampliamento volumetrico per un valore complessivo d’opera inserito nel piano triennale da 36,1 milioni di euro.
Con la determinazione dirigenziale di lunedì (5 ottobre) firmata dalla dirigente del settore lavori pubblici Antonella Giannini (che è anche Rup del progetto), il Comune di Lucca ha approvato la terza variante al contratto d’appalto per i servizi di architettura e ingegneria. Il provvedimento attiva ufficialmente l’opzione contrattuale legata alla progettazione esecutiva per la redazione di elaborati tecnici integrativi indispensabili per definire il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
L’integrazione, approvata ai sensi dell’articolo 120 del codice dei contratti pubblici prevede un investimento aggiuntivo di poco oltre i 450mila euro (oneri e Iva inclusi), interamente coperto dalle disponibilità del bilancio comunale 2026. L’affidamento dei servizi integrativi è stato formalizzato a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti già aggiudicatario della prima fase di progettazione, composto dalla mandataria Ati Project srl insieme ai mandanti Sama Scavi Archeologici Soc. Coop., Heliopolis 21 Architetti Associati, 3E Ingegneria srl e dal dottore agronomo Fabrizio Buttè.
Con questa ultima integrazione, il costo complessivo dei servizi professionali d’ingegneria e architettura legati allo sviluppo del progetto LuccArena raggiunge un importo totale di oltre 1,5 milioni di euro.
Il completamento dettagliato della documentazione di fattibilità risponde all’atto di indirizzo fissato dalla giunta comunale a luglio che punta a mettere a gara una struttura d’appalto complessa comprensiva di progettazione esecutiva, lavori di costruzione e successiva gestione dell’impianto.
Una volta ultimata la redazione dei documenti integrativi, l’amministrazione potrà procedere con la pubblicazione del bando di gara internazionale per dar vita al nuovo palazzetto polifunzionale della città.