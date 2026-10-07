‘Non è patriarcato’, Futuro Nazionale organizza l’incontro alla Casa del Boia

Si terrà venerdì (9 ottobre), alle 17,30, alla Casa del Boia, l’incontro organizzato dal coordinamento provinciale di Futuro Nazionale Lucca, dal titolo Non è patriarcato. I relatori saranno la dottoressa Lorena Pensato, autrice del libro Non è patriarcato, e il professor Lorenzo Gasperini, autore e responsabile del programma di Futuro Nazionale, moderatrice Annamaria Frigo, responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale.