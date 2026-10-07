L'appuntamento|
‘Non è patriarcato’, Futuro Nazionale organizza l’incontro alla Casa del Boia
L’incontro è aperto a tutti, con la possibilità di rivolgere domande ai relatori. Attesa la presenza del generale Vannacci
Si terrà venerdì (9 ottobre), alle 17,30, alla Casa del Boia, l’incontro organizzato dal coordinamento provinciale di Futuro Nazionale Lucca, dal titolo Non è patriarcato. I relatori saranno la dottoressa Lorena Pensato, autrice del libro Non è patriarcato, e il professor Lorenzo Gasperini, autore e responsabile del programma di Futuro Nazionale, moderatrice Annamaria Frigo, responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale.
L’incontro è aperto a tutti , con la possibilità di rivolgere domande ai relatori.
Saranno presenti il coordinatore nazionale, Massimiliano Simoni, quello provinciale, Giulio Battaglini, quello regionale, Tommaso Villa, e l’onorevole Edoardo Ziello. Attesa anche la visita del generale Roberto Vannacci.
Al termine, apericena alla casermetta San Salvatore sulle mura. Per informazioni e prenotazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 3356085999, 3497591198.