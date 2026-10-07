Piazzale Ricasoli, tutto (o quasi) da rifare: cancellate le strisce già realizzate, necessario un nuovo intervento

Gli uffici hanno segnalato alla ditta la difformità di alcune misure negli stalli per i disabili e per i motorini. Ecco come sarà l’area

Piazzale Ricasoli, tutto (o quasi) da rifare.

Non è passato inosservato a molti come da lunedì (5 ottobre) i lavori appaltati da Rfi per la risistemazione dello spazio di accesso davanti alla stazione si siano interrotti e si siano visti agli opera gli addetti a cancellare le strisce già realizzate.

Gli stalli gialli per i motorini, già realizzati, sono stati coperti ‘a pennello’ per lasciare spazio a un nuovo disegno della piazza.

Nello specifico erano stati disegnati due posti per diversamente abili di misure diverse e non allineati con la corsia di ingresso, le strisce per le motociclette che erano state realizzate larghe 70 centimetri anziché un metro.

Ci sono poi i dubbi sul progetto complessivo della piazza dove la corsia di ingresso sarà larga 3,50 metri per lasciare spazio alla corsia riservata ai taxi. Una situazione che riduce a solo 4 gli stalli di sosta per chi arriva occasionalmente alla stazione per caricare passeggeri in arrivo in treno. Tanti, invece, una quindicina, gli stalli di sosta riservati al bike sharing, che non è chiaro quanto possano essere utilizzati da turisti in arrivo con i bagagli.