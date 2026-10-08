L'appuntamento|
Appuntamento da non perdere con il mercato straordinario a Sant’Anna
Domenica (11 ottobre) ambulanti e negozi aperti lungo il viale Puccini con Fiva Confcommercio Lucca e il patrocinio del Comune
Domenica (11 ottobre) lungo il viale Puccini appuntamento da non perdere con il mercato straordinario nel quartiere di Sant’Anna organizzato da Fiva Confcommercio Lucca, il sindacato dei venditori ambulanti, con il patrocinio del Comune.
Dalle 8 alle 20 una occasione di shopping natalizio tra i banchi ma anche nelle attività a posto fisso che resteranno aperte tutto il giorno, a prosecuzione di un rapporto di storica collaborazione con i propri colleghi ambulanti.
Presenti alcune decine di banchi provenienti da varie zone della Toscana, che metteranno in vendita i più svariati generi merceologici all’insegna della qualità. Confcommercio sottolinea anche la possibilità per il pubblico di poter usufruire di numerosi e comodi parcheggi nelle vicinanze del viale.