Diminuiscono i reati, una sola rissa e oltre quattrocento verbali: il bilancio delle attività per il presidio e controllo a Lucca

Questa mattina (8 ottobre), a palazzo Orsetti, il sindaco di Lucca, Mario Pardini, l’assessore alla sicurezza, Salvadore Bartolomei, il comandante della polizia locale, Bruno Bertilacchi, ed il questore, Edgardo Giobbi, hanno presentato il bilancio delle attività per il presidio e controllo del territorio effettuate durante l’estate – tra il primo giugno ed il 30 settembre – dalla polizia locale di Lucca in stretto coordinamento con la polizia di stato.

Nel corso della stagione estiva 2026, il comando di polizia locale sotto il coordinamento della questura ha garantito un presidio costante e strutturato del territorio comunale attraverso i progetti Notti Sicure e Movida è Rispetto. L’impiego operativo si è articolato su 30 turni serali e notturni (fino alle 3 di notte) con due/tre pattuglie, focalizzandosi sulla tutela della sicurezza stradale, il contrasto al degrado urbano, il controllo dei luoghi della movida e delle periferie, la gestione della viabilità durante i grandi eventi della città.

“Come amministrazione comunale – afferma l’assessore Bartolomei – possiamo dire di avere il polso della situazione. Sappiamo dove ci sono situazioni di criticità, dove possiamo intervenire maggiormente e cosa dobbiamo attenzionare di più. L’impegno della questura e della prefettura è stato fondamentale, oltre a quello del Comune di Lucca. Questo ci ha consentito di passare un’estate tranquilla. Con Movida e rispetto le situazioni sono state gestite dagli steward, permettendoci di intervenire in modo mirato. Solo in pochi casi sono state interpellate le forze dell’ordine. Il primo agosto in piazza San Michele per una rissa tra immigrati è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Presto presenteremo il piano telecamere: un investimento da oltre 400mila euro dell’amministrazione. Poi stiamo lavorando per ampliare l’organico della polizia locale”.

Il comandante Bertilacchi ha snocciolato i dati sulla sicurezza stradale (che potete leggere di seguito) ed ha sottolineato: “Spesso comportamenti non adeguati sono tenuti da minorenni e li dobbiamo attenzionare maggiormente. Vorrei ringraziare tutto il mio personale, agenti e commissari. Oltre al questore e al comune”. Ha poi rivelato: “Il progetto Notti sicure sarà esteso anche durante i Comics, con turni fini alle 3 di notte”.

“La parte politica – aggiunge il sindaco Pardini – può dare una direzione, ma poi sono le persone che fanno le cose. C’è stato un lavoro intenso fatto in sinergia. I numeri indicano una linea chiara, netta ed incontrovertibile. Le istituzioni devono essere sempre dalla parte delle forze dell’ordine perché fanno un lavoro difficile in un contesto non semplice”.

“Il bilancio è assolutamente positivo per quanto riguarda la sinergia tra Comune, polizia locale e polizia di stato in questo periodo estivo. Considerando la provincia di Lucca, nei mesi estivi, c’è stata una decrescita di oltre mille reati, rispetto allo stesso periodo del 2025. Si tratta dei reati più percepiti dai cittadini: come i furti con strappo, furti di rolex ed in particolare un meno 40 per cento di furti in abitazione. L’unico aumento registrato – rileva il questore Giobbi – è stato quello per i reati in tema di stupefacenti. Su Lucca abbiamo registrato effervescenze giovanili, si tratta di atteggiamenti di similbullismo, cioè aggregazioni giovanili che non hanno però l’idea di commettere reati”.

Sicurezza stradale

L’attività di controllo della circolazione ha prodotto un totale di 444 verbali complessivi (431 sanzioni) assicurando oltre al controllo della sicurezza stradale, la fruibilità e il decoro di marciapiedi, aiuole, strade passaggi pedonali. In dettaglio, inosservanza della segnaletica e semafori: 139 verbali, riconducibili principalmente al mancato rispetto delle corsie riservate e degli impianti semaforici. Accertamenti Ztl: 134 verbali per accessi non autorizzati o soste irregolari nelle aree tutelate. Sosta vietata e intralcio grave: 55 verbali per condotte di sosta che ostacolavano la viabilità o i passi carrabili. Arresto, fermata e sosta in divieto: 8 verbali. Mancanza di revisione periodica autoveicoli: 7 verbali. Guida in stato di ebbrezza alcolica: 5 contestazioni, effettuate nell’ambito dei posti di controllo serali con etilometro. Mancanza o omessa esibizione dei documenti: 5 verbali. Mancato uso delle cinture di sicurezza: 3 verbali. Mancanza di copertura assicurativa Rca: 2 verbali. Danneggiamento o deposito sulla sede stradale: 2 verbali. Altre sanzioni relativi guida con patente scaduta, sorpasso non consentito, uso cellulare alla guida, monopattini privi di casco o assicurazione: 71 verbali. Sanzioni extra codice della strada e regolamenti locali: 13 verbali. Detenzione stupefacenti ad uso personale: 8 contestazioni. Decoro e occupazioni irregolari, ordinanze comunali: 3 verbali e 1 sanzione. Ubriachezza molesta: 1 sanzione.

Misure accessorie e atti operativi: 216 controlli sistematici a veicoli e persone, 5 sospensioni di patente e ritiri della carta di circolazione, 3 sequestri amministrativi di veicoli, 2 rimozioni forzate di veicoli in stallo riservato o passo carrabile, 1 attività eseguita con il supporto dell’Unità Cinofila, 1 foto-segnalamento alla questura a carico di un soggetto sorpreso in stato di alterazione alla guida.

Inoltre gli agenti sono intervenuti in orario serale o notturno per rilievi a 13 incidenti stradali.

Presidio del centro storico, decoro e progetto Movida è Rispetto

Il monitoraggio dei luoghi di aggregazione giovanile e delle aree verdi si è svolto in maniera continuativa grazie alla presenza delle squadre di steward del progetto Movida è Rispetto che hanno presidiato e esplorato le zone più frequentate, ma anche quelle secondarie del centro storico in coordinamento con la questura e la polizia locale informando e chiedendo intervento diretto ove necessario. La polizia locale è stata comunque presente nei punti nevralgici (Porta dei Borghi, Piazza San Michele, Piazza Napoleone, Via San Paolino, Via San Giorgio e Piazza Santa Maria) ed ha eseguito verifiche su segnalazione dei cittadini fra cui 18 controlli mirati in materia di inquinamento acustico ed emissioni sonore in via Chiara, via San Giorgio, Piazza Sant’Alessandro, via Ingrillini, Sorbano del Giudice, riscontrando una generale ottemperanza alle regole da parte degli esercenti.

Parchi, ambiente e lotta allo spaccio

Sono inoltre stati eseguiti sopralluoghi periodici al Parco Robinson, Parco Henderson, mura urbane, baluardi e sortite anche al fini di contrastare l’abbandono di rifiuti e il degrado.

Oltre a ciò, è stato realizzato un intervento straordinario nell’area fluviale: lo sgombero di bivacchi abusivi in via di Poggio. Il controllo è stato condotto con l’impiego congiunto di 3 pattuglie e dell’unità cinofila.

Con il coordinamento della questura sono stati effettuati oltre 110 controlli a persone per l’accertamento di violazioni in materia di stupefacenti con il supporto dell’unità cinofila.

Grandi eventi

La polizia locale ha inoltre contribuito all’organizzazione, logistica e sicurezza dei grandi eventi coordinata dalla prefettura e dalla polizia di stato, occupandosi prevalentemente della viabilità in 12 serate dedicate a altrettante grandi manifestazioni.

Attività straordinarie