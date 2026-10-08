l'iniziativa|
Donare la vista con un gesto semplice: la missione del Lions Club per la Settimana Mondiale
Quel vecchio paio di occhiali dimenticato in un cassetto può restituire l’autonomia a chi ne ha più bisogno
Con la Giornata Mondiale della Vista, anche quest’anno inizia la Settimana della Vista (8-18 ottobre), uno dei momenti più alti dell’identità lionistica a livello internazionale.
Per i Lions di tutto il mondo la lotta alla cecità e la cura della salute oculare rappresentano una missione, che affonda le radici nella sollecitazione – rivolta nel 1925 da Helen Keller alla Convention dei Lions Clubs International – di diventare “cavalieri dei ciechi nella crociata contro l’oscurità”. Celebrare la Settimana della Vista significa raccogliere una simile eredità e tradurla in azioni ad impatto globale, ma capaci di toccare da vicino la vita delle comunità locali.
L’impegno del Lions Club Lucca Host si svilupperà con un’iniziativa solidale all’interno della Farmacia Martinelli a Sant’Anna, dove nel corso di tutta la settimana sarà possibile donare occhiali usati per il Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati, il quale si occuperà poi di rigenerarli e di donarli ai bisognosi in Italia e nel mondo.
Giovedì (15 ottobre), in particolare, alla Farmacia Martinelli saranno presenti i soci Lions, per fornire informazioni sulle attività dell’associazione e per sensibilizzare sull’importanza del dono e del riciclo degli occhiali usati: un’attività capillare, che permette di raccogliere, sanificare e ridistribuire occhiali da vista usati a persone in difficoltà economica, trasformando un oggetto dimenticato in un cassetto da alcuni in un passaporto per l’autonomia e la dignità di altri.