Donare la vista con un gesto semplice: la missione del Lions Club per la Settimana Mondiale

Per i Lions di tutto il mondo la lotta alla cecità e la cura della salute oculare rappresentano una missione , che affonda le radici nella sollecitazione – rivolta nel 1925 da Helen Keller alla Convention dei Lions Clubs International – di diventare “cavalieri dei ciechi nella crociata contro l’oscurità” . Celebrare la Settimana della Vista significa raccogliere una simile eredità e tradurla in azioni ad impatto globale , ma capaci di toccare da vicino la vita delle comunità locali.

L’impegno del Lions Club Lucca Host si svilupperà con un’iniziativa solidale all’interno della Farmacia Martinelli a Sant’Anna, dove nel corso di tutta la settimana sarà possibile donare occhiali usati per il Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati , il quale si occuperà poi di rigenerarli e di donarli ai bisognosi in Italia e nel mondo.

Giovedì (15 ottobre), in particolare, alla Farmacia Martinelli saranno presenti i soci Lions, per fornire informazioni sulle attività dell’associazione e per sensibilizzare sull’importanza del dono e del riciclo degli occhiali usati: un’attività capillare, che permette di raccogliere, sanificare e ridistribuire occhiali da vista usati a persone in difficoltà economica, trasformando un oggetto dimenticato in un cassetto da alcuni in un passaporto per l’autonomia e la dignità di altri.