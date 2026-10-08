La memoria dei decorati al valor militare entra nella toponomastica di Lucca

La rotatoria tra via Robert Baden Powell e via dei Pasquinetti, nella zona industriale dell’Acquacalda, sarà intitolata a tutti i decorati al valor militare. Lo ha deciso la giunta comunale di Lucca, accogliendo la proposta della commissione toponomastica nata dalla richiesta dell’ente morale Istituto del Nastro Azzurro, fondato nel 1923 per custodire e promuovere proprio la memoria dei decorati al valor militare.

“Ci è sembrato doveroso dare seguito a questa richiesta – spiega l’assessore alla toponomastica Moreno Bruni – per ricordare, e quindi onorare la memoria di quanti, sia militari che civili, tramite decreto del presidente della Repubblica hanno ottenuto questa onorificenza, distinguendosi per spiccato coraggio e spirito di sacrificio, sia in tempo di guerra che di pace. Si tratta di un ulteriore tassello del lavoro intenso che la commissione toponomastica sta portando avanti, nell’ottica di valorizzare il territorio, la sua storia e i suoi concittadini più illustri”.