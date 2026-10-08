Piazza San Gregorio, nuova protesta: “Arrivano i Comics, ma dietro il Carmine resta il degrado”

La questione era stata affrontata da Lucca in Diretta lo scorso 7 agosto (leggi), dopo le proteste di alcuni residenti. In quell’occasione i titolari del cantiere si erano scusati per il disagio, spiegando che l’intervento non era ancora concluso e che le ditte erano in ferie. Avevano annunciato la ripartenza dei lavori a settembre e lo smaltimento dei materiali rimasti nel più breve tempo possibile.