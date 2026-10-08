decoro urbano|
Piazza San Gregorio, nuova protesta: “Arrivano i Comics, ma dietro il Carmine resta il degrado”
Ad agosto i titolari del cantiere avevano annunciato la ripresa dei lavori e lo smaltimento dei materiali a settembre
Nuova segnalazione di degrado in piazza San Gregorio, dietro il Mercato del Carmine, a due mesi dall’annuncio della ripresa dei lavori e dello smaltimento dei materiali rimasti nel cantiere. Un lettore torna a lamentare una situazione che, a suo giudizio, è ulteriormente peggiorata, proprio mentre la città si prepara ad accogliere i visitatori di Lucca Comics & Games.
La questione era stata affrontata da Lucca in Diretta lo scorso 7 agosto (leggi), dopo le proteste di alcuni residenti. In quell’occasione i titolari del cantiere si erano scusati per il disagio, spiegando che l’intervento non era ancora concluso e che le ditte erano in ferie. Avevano annunciato la ripartenza dei lavori a settembre e lo smaltimento dei materiali rimasti nel più breve tempo possibile.
Ora arriva una nuova testimonianza, che richiama proprio quelle rassicurazioni: “Mentre si avvicina il grande evento di Lucca Comics & Games, la città si prepara all’accoglienza dei numerosi visitatori presentando il suo aspetto migliore. Se non mi sbaglio avevo letto che la discarica dietro il Mercato del Carmine sarebbe stata rimossa in settembre perché in agosto il cantiere era fermo. Siamo ad ottobre inoltrato e la situazione è, se possibile, peggiorata“.