Porte aperte al Centro Civico San Vito: un pomeriggio ricco di attività, laboratori e giochi

Sabato (10 ottobre), dalle 15 alle 19, il Centro Civico San Vito (traversa I di via Giorgini, 15) apre le sue porte alla cittadinanza con un pomeriggio ricco di attività, laboratori, dimostrazioni, giochi e occasioni di incontro. Un pomeriggio pensato per conoscere da vicino le associazioni e le realtà che animano il Centro Civico San Vito e scoprire le tante attività rivolte a persone di tutte le età.

Particolarmente ricco il programma nella sala ludica e nell’area esterna dove dalle 15 alle 19 si potranno sperimentare giochi da tavolo e laboratori, partecipare a tornei di biliardino e ping pong e cimentarsi nei giochi di strada. Tra le proposte anche un laboratorio artistico-manuale con materiali di riuso e il gioco In fuga dal glutine!, dedicato alla conoscenza della celiachia.

Nella sala grande, a partire dalle 15, sarà invece possibile provare alcune delle attività e dei corsi organizzati dalle realtà che operano all’interno del Centro Civico. Il programma prevede, tra gli altri, una prova del corso di Afa, il corso di teatro, una lezione di Pilates, il percorso teatrale The Death of Hamlet, la ginnastica mentale, la ginnastica delle ossa e la Danza Thai.

Spazio anche al confronto con la cittadinanza, con il momento Dicci la tua! Aiutaci a migliorare il tuo Centro!, un tavolo di ascolto e confronto pensato per raccogliere idee, suggerimenti e proposte. A chiudere il programma della sala grande, alle 19, l’incontro con Lucca Gulp, dedicato al mondo del fumetto attraverso formazione, mostre, collezionismo e incontri.