Servizio Idrico|
Servizio idrico, Geal continuerà a gestire Lucca fino a fine 2027
L’amministrazione comunale si è impegnata in un “modello che ha funzionato, garantendo efficienza, investimenti e vicinanza ai cittadini”
L’azienda partecipata Geal Spa continuerà a gestire il servizio idrico di Lucca fino al 31 dicembre 2027. Si tratta del risultato di un lungo lavoro dell’amministrazione comunale, allo scopo di garantire il passaggio al nuovo gestore idrico, tutelando gli interessi dei cittadini e del territorio lucchese.
In questi anni è stato fatto quanto possibile per mantenere l’autonomia del servizio idrico lucchese, compresa l’istanza di salvaguardia ed il successivo percorso davanti alla giustizia amministrativa. L’amministrazione comunale si è impegnata in un “modello che ha funzionato, garantendo efficienza, investimenti e vicinanza ai cittadini”.