Sosta selvaggia al Miac, una residente: “Anche un’ambulanza passerebbe con fatica”

Auto in sosta sui marciapiedi e difficoltà di passaggio per veicoli e pedoni nella zona del Polo Fiere di Lucca durante il Miac. È quanto segnala una lettrice, che riferisce di numerose telefonate dei residenti alla polizia locale per chiedere un intervento. La donna lamenta anche un danno alla vettura del marito durante una manovra per attraversare il tratto interessato.

“Nonostante la zona del Polo Fiere ospiti molte altre manifestazioni, come pure Lucca Comics, non si è mai vista una tale maleducazione nella sosta – scrive la lettrice –. File di decine e decine di auto su entrambi i marciapiedi occupano di fatto anche la carreggiata, impedendo il transito dei veicoli e il passaggio dei pedoni sui marciapiedi. Mio marito ha subito un danno alla sua vettura durante le manovre per cercare di transitare”.