Via per Camaiore, dopo la tragedia i residenti tornano a chiedere sicurezza: “Ora bisogna intervenire”

La morte di Alessandro Del Debbio, l’imprenditore di 41 anni travolto da un’auto martedì mattina (6 ottobre) sulla via per Camaiore, riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza di una delle principali arterie della periferia lucchese. Una strada sulla quale i residenti chiedono da tempo interventi concreti e dove, negli anni, non sono mancate segnalazioni sulle condizioni della viabilità, sulla velocità dei veicoli, sull’illuminazione e sulla sicurezza degli attraversamenti.

Una richiesta che non nasce dunque con la tragedia di questi giorni. Già nei mesi scorsi i residenti erano tornati a chiedere maggiore attenzione e interventi sulla via per Camaiore. E proprio nell’ambito di questa mobilitazione si è costituito anche un comitato per la sicurezza stradale, che si è già riunito e che ora sta cercando di capire come muoversi concretamente e quali interlocutori coinvolgere.

“Ieri eravamo in call con il comitato e abbiamo parlato dell’incidente e della sicurezza di via per Camaiore. Vogliamo aprire un confronto con le istituzioni. Il Comune non si mobilita, stiamo dunque pensando di andare direttamente dalla Prefetta. Per garantire la sicurezza della strada servono interventi strutturali e non soltanto segnalazioni”, spiega un residente della zona.

Tra le richieste avanzate dal comitato ci sono innanzitutto interventi per limitare la velocità e aumentare la sicurezza di chi percorre la strada a piedi. Una delle ipotesi è quella di installare sistemi per il controllo della velocità media, oltre a migliorare l’illuminazione e la sicurezza degli attraversamenti pedonali.

Ma la sicurezza, secondo chi vive nella zona, passa anche dalla prevenzione e dalla sensibilizzazione: “Il comitato sta valutando la possibilità di coinvolgere le scuole e portare proprio tra gli studenti il tema della sicurezza stradale”, dichiara uno dei membri.

Accanto agli interventi sulla viabilità, però, rimane anche il problema della manutenzione: Una questione che i residenti hanno già portato all’attenzione degli enti competenti: “Ci sono problemi per l’erba troppo alta che va in mezzo alla corsia e impedisce il passaggio dei pedoni, costretti così a camminare oltre la striscia pedonale. Anche le caditoie creano problemi: in caso di pioggia. l’acqua finisce per attraversare la carreggiata e provocare allagamenti anche nelle cantine – racconta il cittadino. Ho inviato una Pec alla Provincia per segnalare tutte queste criticità. Mi hanno detto che il problema è della bonifica, ma non si mettono d’accordo quindi la questione rimane”.