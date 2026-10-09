Ex Caserma Lorenzini, il Comune accelera sulla bonifica: affidate le indagini geognostiche
Dopo la rinuncia di Lucca Plus, Palazzo Orsetti assegna direttamente l’incarico d’indagine geognostica per un importo di 6.700 euro. Un primo passo verso la bonifica dell’area dove sorgerà il nuovo parcheggio
Il Comune di Lucca muove i primi passi nella procedura per farsi carico della bonifica dell’ex Caserma Lorenzini in vista di una futura riqualificazione per realizzare un parcheggio pubblico. L’area di San Romano segnata dal ritrovamento nel 2015 di due cisterne interrate di gasolio è rimasta a lungo su un binario morto d’incertezza burocratica.
Con una determinazione dirigenziale dell’Ufficio Stazione Unica Appaltante, l’amministrazione comunale di Lucca ha affidato lo svolgimento del servizio di indagini geognostiche ambientali per la caratterizzazione del sito. L’incarico è stato assegnato tramite affidamento diretto sulla piattaforma telematica regionale Start alla ditta Gaia Servizi S.r.l., società pisana specializzata in perforazioni e carotaggi ambientali.
L’importo complessivo dell’operazione sfiora i 6.700 euro. L’intervento, la cui durata stimata è di 10 giorni dall’avvio dei lavori, consentirà di definire nel dettaglio il perimetro e il livello della contaminazione del suolo e delle acque superficiali, elemento indispensabile per redigere poi il progetto finale di bonifica. L’atto rappresenta il logico sviluppo della svolta impressa a inizio anno. Nel marzo scorso, infatti, il Comune aveva preso atto del disimpegno di Lucca Plus: la società partecipata, inizialmente delegata al procedimento, aveva rassegnato le proprie conclusioni evidenziando costi e complessità d’intervento superiori alle stime originarie e l’impossibilità di perimetrare con precisione l’area inquinata.
Trattandosi di una contaminazione risalente alla gestione militare dell’immobile (dismesso dall’Esercito nel 1999) e a fronte dell’inadempienza dell’Amministrazione Militare — che nel 2020, pur individuata dalla Regione come responsabile, non si è attivata — Palazzo Orsetti ha scelto di agire in sostituzione d’ufficio per sbloccare la situazione. L’obiettivo finale resta quello di restituire la struttura alla città e realizzare un parcheggio pubblico da circa 84 posti auto.