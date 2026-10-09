Ex Caserma Lorenzini, il Comune accelera sulla bonifica: affidate le indagini geognostiche

Con una determinazione dirigenziale dell’Ufficio Stazione Unica Appaltante, l’amministrazione comunale di Lucca ha affidato lo svolgimento del servizio di indagini geognostiche ambientali per la caratterizzazione del sito. L’incarico è stato assegnato tramite affidamento diretto sulla piattaforma telematica regionale Start alla ditta Gaia Servizi S.r.l., società pisana specializzata in perforazioni e carotaggi ambientali.

L’importo complessivo dell’operazione sfiora i 6.700 euro. L’intervento, la cui durata stimata è di 10 giorni dall’avvio dei lavori, consentirà di definire nel dettaglio il perimetro e il livello della contaminazione del suolo e delle acque superficiali, elemento indispensabile per redigere poi il progetto finale di bonifica. L’atto rappresenta il logico sviluppo della svolta impressa a inizio anno. Nel marzo scorso, infatti, il Comune aveva preso atto del disimpegno di Lucca Plus: la società partecipata, inizialmente delegata al procedimento, aveva rassegnato le proprie conclusioni evidenziando costi e complessità d’intervento superiori alle stime originarie e l’impossibilità di perimetrare con precisione l’area inquinata.