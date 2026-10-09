Ex Manifattura, un futuro in cinque punti: Lazzareschi indica le ipotesi per il recupero

Chi mette i capitali, chi si assume i rischi e chi gestirà la Manifattura una volta recuperata? Luigi Lazzareschi porta il dibattito sul futuro dell’ex fabbrica sul terreno delle responsabilità economiche.

Lo fa rispondendo al post pubblicato ieri sera (8 ottobre) dall’ex assessora all’urbanistica Serena Mammini: “A questo punto del percorso il dibattito deve andare oltre la visione”. Parole che non passano inosservate, in un momento nel quale le attese per il futuro del complesso si legano agli interrogativi sulle intenzioni di chi ne ha già acquistato una parte.

Nel consiglio comunale aperto dello scorso 30 settembre, il capogruppo di Lucca Futura, Gabriele Olivati, aveva invitato l’acquirente della porzione privata della Manifattura a presentarsi alla città, proprio come aveva fatto nel 2015 Luigi Lazzareschi dopo aver comprato gli ex magazzini. Un invito con una punta d’ironia: a dar credito alle indiscrezioni su chi ci sia dietro Good City, la società proprietaria della stecca, il destinatario avrebbe dovuto prendere esempio proprio da se stesso.

Oggi dunque Lazzareschi prende la parola sul futuro del complesso, pur senza affrontare quel capitolo né annunciare una propria proposta, ma indicando con precisione quali questioni, a suo giudizio, devono essere risolte prima di procedere. È Mammini ad aprire il ragionamento con un titolo volutamente pungente: La scoperta dell’acqua calda.

“Si parla di visione, di rigenerazione urbana, di rapporto con il territorio circostante, di regia pubblica, di partecipazione, del rapporto tra pubblico e privato, di cultura, formazione, lavoro, abitare e servizi. Tutto necessario. Molto condivisibile. Nulla manca, nemmeno i convitati di pietra”, dice l’ex assessora all’urbanistica citando l’espressione usata dall’ex sindaco Pietro Fazzi per definire proprio l’acquirente della stecca.

“La visione della città e la necessità di governarne le trasformazioni non sono certo una scoperta di oggi. Nel 2016, con un apposito Atto di indirizzo approvato dal consiglio comunale, si era cercato di definire un quadro complessivo per la riqualificazione della Manifattura, attraverso un lavoro fatto di concerto con la Soprintendenza. Lavoro, servizi e cultura erano i cardini di quella visione”.

Poi Mammini fa il bilancio dei tentativi successivi: “Da allora sono passati dieci anni. E questo inquieta. Il primo tentativo concreto passò anche attraverso la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, successivamente abbiamo avuto la proposta Polimea. Dopo percorsi e motivazioni diverse, entrambi gli iter si sono interrotti. Tutto questo, insieme all’amarezza, agli errori commessi da più parti e alle occasioni perse, ha comunque lasciato un bagaglio di conoscenze. Anche il confronto con la città ha prodotto indicazioni che dovrebbero ormai costituire una base di lavoro”.

“Chi oggi ha intenzione di proporsi nuovamente alla guida della città, così come chi si propone come alternativa, non può però limitarsi a registrare questa situazione. La mancata decisione non può diventare il metodo. È proprio per questo che bisogna essere più concreti. Non serve un altro documento di principi. Serve una sequenza di decisioni: definire gli obiettivi pubblici e le funzioni strategiche; mettere a confronto scenari diversi e verificarne la sostenibilità urbanistica, economica e finanziaria; stabilire quale ruolo debba avere il pubblico e con quali modalità possano essere coinvolti soggetti privati. Perché il privato, se il processo è governato, deve essere considerato una risorsa, non un problema: la presenza di più risorse e di più soggetti interessati può essere un’opportunità, considerando la vastità dell’area e le ingenti risorse necessarie per il suo recupero e la sua trasformazione. Definire quindi un percorso articolato per fasi, indicando priorità, tempi e risorse, e individuare gli strumenti necessari per attuarlo. La partecipazione – dice Mammini – dovrebbe accompagnare questo percorso, non sostituirlo: aiutare a discutere alternative reali, non soltanto principi generali”.

Lazzareschi raccoglie proprio questo passaggio, e lo sviluppa. “Condivido pienamente questa analisi, soprattutto quando si dice che è arrivato il momento di passare dalle visioni alle decisioni”, esordisce.

“La Manifattura è di proprietà comunale da oltre vent’anni. In tutto questo tempo si è discusso, sono stati elaborati studi, presentati progetti, ascoltati cittadini, associazioni, categorie economiche e istituzioni. Credo che, dopo vent’anni, i bisogni e le aspettative dei lucchesi dovrebbero essere ormai ben chiari a chi amministra e a chi ha amministrato questa città. Se non sono stati compresi in vent’anni, dubito che qualche altro anno di discussioni possa fare la differenza”.

Quindi la domanda centrale: “Naturalmente le destinazioni urbanistiche sono importanti, ma credo che oggi la vera questione da affrontare sia un’altra, molto più concreta: chi deve investire nella Manifattura, chi deve assumersi il rischio economico e chi deve gestirla una volta recuperata?”.

L’imprenditore mette sul tavolo cinque possibilità. La prima è una soluzione interamente pubblica: il Comune conserva la proprietà, finanzia il restauro e si fa carico della gestione futura. La seconda è la vendita a investitori privati, ai quali spetterebbero costi, rischi e gestione, nel rispetto di indirizzi, obblighi e controlli pubblici definiti e verificabili. La terza strada è una concessione di lungo periodo, per esempio cinquantennale: l’immobile resta pubblico, ma un privato investe nel recupero e lo gestisce per un tempo sufficiente a rendere sostenibile l’operazione, eventualmente con il sostegno di risorse pubbliche. La quarta prevede una società mista, nella quale il Comune mantiene una partecipazione, anche minoritaria, mentre i privati apportano capitali e competenze gestionali, con regole chiare sui rispettivi poteri e responsabilità. Lazzareschi lascia infine aperta la possibilità di altre formule, purché concrete, economicamente sostenibili e accompagnate da risorse, responsabilità e tempi certi.

Non esprime una preferenza definitiva: “Ognuna di queste strade presenta vantaggi, svantaggi e rischi. Ma sono queste le alternative che dovrebbero essere messe sul tavolo e confrontate apertamente, anche davanti ai cittadini, il resto è acqua calda. Perché una cosa è decidere che cosa vorremmo dentro la Manifattura, un’altra è stabilire chi mette i capitali, chi si assume i rischi, chi prende le decisioni e chi risponde se le cose non funzionano”.

È una posizione che, a questo punto del dibattito, si può leggere come una richiesta alla politica di chiarire le condizioni di un eventuale investimento. Il punto, nel suo ragionamento, è anche chi avrà la responsabilità delle scelte e quale equilibrio renderà sostenibile l’operazione: “Non basta trovare i soldi per restaurarla. Bisogna anche individuare un modello di gestione capace di mantenerla viva, attrattiva ed economicamente sostenibile nei decenni successivi. Altrimenti il rischio è di recuperare un immobile senza aver risolto il problema del suo futuro”.

Il contesto dà peso a queste parole. La stecca affacciata sul parcheggio Cittadella, oltre 6200 metri quadrati, fu aggiudicata a Good City il 25 novembre 2021 per 1 milione e 502mila euro. Il rogito arrivò nell’ottobre 2024; trascorso il termine per la prelazione, a dicembre di quello stesso anno il passaggio ai privati divenne definitivo. Le quote della società erano nel frattempo passate a due fiduciarie, senza che venisse resa pubblica l’identità degli investitori rappresentati.

Su quell’edificio si era concentrata anche l’ipotesi di trasferire Tagetik dentro le Mura. Il progetto di insediamento era stato legato al percorso Fondazione-Coima e a una lettera di intenti che subordinava la futura locazione all’esito dell’operazione. Dopo lo stop al project financing nel 2021, la prospettiva non si concretizzò: già nei primi mesi del 2022 l’azienda valutava soluzioni alternative e il trasferimento era ormai un’occasione sfumata.

Oggi sulla destinazione della stecca resta aperto l’interrogativo: una parte del complesso le cui prospettive, inevitabilmente, andranno a dialogare con le scelte che il Comune dovrà compiere.

A livello di pianificazione urbanistica l’area della Manifattura dispone già di una disciplina specifica e la variante, divenuta efficace nel marzo 2026, ha distinto i comparti, superando l’obbligo del piano attuativo unitario. Restano le tutele sul complesso storico e le autorizzazioni della Soprintendenza. La possibilità di procedere per parti lascia comunque intatta la questione del ruolo da attribuire all’intera area nell’economia e nella vita della città.

“La Manifattura non può essere considerata soltanto come un contenitore da riempire – scrive Mammini –. Deve essere pensata in relazione alla città che la circonda e a quella che vogliamo costruire nei prossimi decenni: al rapporto tra centro storico e territorio, alla base economica della città. Non basta decidere cosa metterci dentro. Occorre capire che ruolo dovrà svolgere nel funzionamento e nello sviluppo della città e come questa scelta possa tradursi in investimenti, soggetti, strumenti e priorità. In concreto”.

Su questo sfondo, il commento di Lazzareschi ha il tono di una sollecitazione rivolta a chi dovrà decidere, con un avvertimento anche sui tempi della politica: “Continuare a discutere senza scegliere per fare campagna elettorale (o per far buio) è, di fatto, già una scelta: quella di lasciare tutto com’è”. Non è ancora una dichiarazione di disponibilità a intervenire. È però un’indicazione piuttosto dettagliata delle condizioni alle quali un intervento dovrebbe rispondere.