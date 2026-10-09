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Il sindaco Pardini e gli assessori incontrano i cittadini a Pontetetto

9 ottobre 2026 | 14:19
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di Redazione

Redazione

Il sindaco Pardini e gli assessori incontrano i cittadini a Pontetetto

L’appuntamento è fissato al al Centro Civico lunedì (12 ottobre), alle 18

È in programma lunedì (12 ottobre), alle 18, al Centro Civico di Pontetetto L’amministrazione incontra. L’appuntamento è dedicato all’informazione, all’ascolto dei problemi e alle proposte dei cittadini del Comune di Lucca.

Parteciperanno all’appuntamento il sindaco di Lucca, Mario Pardini, il vicesindaco, Fabio Barsanti, l’assessore al sociale, Salvadore Bartolomei, e l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani.

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