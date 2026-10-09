In Borgo Giannotti tornano gli storiche bancarelle degli Ambulanti di Forte dei Marmi

Con l’arrivo dell’autunno, tornano a Lucca Gli Ambulanti di Forte dei Marmi , le storiche bancarelle del mercato di qualità . L’appuntamento è fissato per domenica (18 ottobre), dalle 8 alle 19, in Borgo Giannotti. L’evento sarà realizzato in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e patrocinata dall’amministrazione comunale.

“Una nuova grande festa dello shopping all’insegna delle eccellenze Made in Italy – dicono i promotori – tra capi di moda, pelletteria, cashmere, biancheria per la casa, articoli di artigianato contemporaneo e tante proposte selezionate che rappresentano il meglio della qualità italiana. Un vero spettacolo itinerante che, tappa dopo tappa, conquista il pubblico e trasforma ogni piazza in una straordinaria vetrina del bello”.

“Il nostro consorzio – ricorda il presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente reinventato una professione storica alla luce dei tempi moderni , dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale”.

“Il nostro è un invito – spiega ancora il presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli – a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente“.