Infermieristica, al via l’anno accademico 2026-27: 60 i nuovi studenti iscritti al corso di laurea

Si è aperto ufficialmente oggi (9 ottobre 2026) nell’auditorium del polo didattico e formativo di Santa Maria a Colle nel complesso di Maggiano, l’anno accademico 2026/2027 del percorso formativo di laurea di primo livello in infermieristica, con 60 nuovi studenti iscritti al primo anno.

Un incontro di grande rilevanza a cui erano presenti studenti del primo, del secondo e del terzo anno. L’attività viene gestita dalla coordinatrice organizzativa gestionale del polo di Lucca dell’Università di Pisa Poupak Fallahi, insieme ad altri operatori che ogni giorni si rapportano con gli studenti e vengono incontro alle loro esigenze. A coordinare l’iniziativa di oggi (9 ottobre) a Maggiano è stato il direttore della struttura Relazioni con le Università e Formazione di base Paolo Galoppini.

L’importanza del percorso è stata evidenziata da presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, Lorenzo Ghiadoni, (in collegamento) e poi, tra gli altri, dal consigliere di Lucca incaricato dal sindaco per le questioni della sanità Alessandro Di Vito, il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Lucca, Gabriele Ciucci, Tiziana Nannelli per il dipartimento Asl delle professioni infermieristiche e ostetriche, la direttrice della struttura assistenza infermieristica Lucca e Valle del Serchio, Mila Mazzotti, la direttrice della struttura assistenza infermieristica Versilia, Uliana Valleroni, Federica Cetica per la struttura di assistenza ostetrica, la docente di Infermieristica, Antonella Scopis.

Si è svolta quindi la presentazione del Polo universitario di Lucca, con cenni di una storia fondamentale anche per il presente e il futuro. Da qui anche i messaggi di saluto e di augurio per l’inizio dell’anno accademico delle due precedenti responsabili, Maria Cristina Orsi e Manuela Ricci.

Dopo alcune testimonianze di attuali studenti, che hanno raccontato le loro esperienze nell’ambito del corso di laurea, le conclusioni sono state a cura di Catia Anelli, Ico direzione polo di Lucca e sviluppo Rete Tutor, che da anni coordina vari aspetti legati al Polo universitario di Lucca.

Tra i momenti più significativi della giornata anche la consegna simbolica di copie del codice deontologico da parte del presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche a tre studentesse del primo anno.