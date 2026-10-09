Project financing per illuminazione e sicurezza: le perplessità di Vivere il centro storico

“Il 3 marzo 2025, con la delibera di Giunta comunale numero 42, il Comune di Lucca ha espresso un preliminare interesse pubblico per una proposta di project financing presentata il 10 febbraio 2025 da Estra Spa e Coopservice Soc. Coop. p.a. Il progetto riguarda l’efficientamento energetico, la pubblica illuminazione, la smart security, la mobilità sostenibile e la realizzazione di una control room cittadina”. Lo dichiara il comitato Vivere il centro storico .

“Una domanda, però, sorge spontanea: perché il ricorso al partenariato pubblico-privato viene accolto in questo caso, mentre il progetto presentato da Polimea per la Manifattura non ha avuto lo stesso esito? Naturalmente, ogni proposta deve essere valutata nel merito. Proprio per questo riteniamo necessario conoscere i criteri adottati dall’amministrazione e comprendere le ragioni delle diverse decisioni”.