Opere pubbliche|
Affidato il servizio di caratterizzazione ambientale per l’ex caserma Lorenzini
Avanza il percorso amministrativo e tecnico propedeutico alla riqualificazione dell’area. Intervento alla Gaia Servizi di San Giuliano
Avanza il percorso amministrativo e tecnico propedeutico alla riqualificazione dell’ex Caserma Lorenzini, storico complesso situato nel cuore della città. Il Comune di Lucca ha infatti ufficializzato l’affidamento diretto del servizio di indagini geognostiche e ambientali per la caratterizzazione dell’area.
L’intervento è stato assegnato alla ditta Gaia Servizi Srl, con sede a San Giuliano Terme, tramite la piattaforma telematica regionale Start e ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici. L’importo contrattuale approvato ammonta a poco più di 5500 euro al netto dell’Iva, per un totale complessivo di 6.724 euro e spiccioli.
Il provvedimento stabilisce una durata dei lavori di 10 giorni a partire dalla data di effettivo inizio delle indagini sul campo. L’atto prevede inoltre un’opzione per eventuali prestazioni aggiuntive pari a 1.102,40 euro oltre Iva (per un totale di 1.344,93 euro), che potrà essere attivata in seguito tramite atti successivi.
Trattandosi di un’operazione articolata, la gestione della caratterizzazione del sito dell’ex caserma vedrà il coordinamento di cinque distinti affidamenti.