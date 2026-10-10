Associazione Classicum, successo per il Job day: tanti studenti a confronto con il mondo del lavoro

Orientamento, opportunità e dialogo con il mondo del lavoro: il Job Day promosso da Classicum e Alleanza Assicurazioni si conferma un’importante occasione per accompagnare i giovani nella costruzione del proprio futuro professionale

Si è concluso con un bilancio positivo e un’ampia partecipazione di studenti il Job Day promosso dall’Associazione Culturale Classicum in collaborazione con Alleanza Assicurazioni – Ispettorato di Lucca. L’evento, svoltosi ieri, 9 ottobre, negli spazi del Real Collegio e nelle stanze di Classicum, ha rappresentato un appuntamento fondamentale del Piano Scuola 2026-2027 nell’ambito del progetto Generazione Futuro.

La giornata ha fornito ai ragazzi un’opportunità concreta di orientamento professionale: tantissimi studenti hanno potuto sostenere veri e propri colloqui di lavoro individuali con i professionisti del settore, imparando a presentare il proprio percorso, valorizzare le proprie aspirazioni e comprendere sul campo le dinamiche di accesso al mondo del lavoro.

Tra le novità più rilevanti di questa edizione, l’evento ha visto un importante allargamento della rete territoriale di Classicum: per la prima volta ha infatti partecipato una scuola della Garfagnana, a testimonianza di un bacino d’utenza in forte crescita che coinvolge l’intera provincia.

All’iniziativa sono intervenuti l’Ispettore Direzionale del Polo di Lucca di Alleanza Assicurazioni Alessandro Innocenti, l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Lucca Cristina Consani e il presidente del Real Collegio Francesco Franceschini, che hanno sottolineato il valore formativo dell’iniziativa e l’importanza di creare sinergie concrete tra istituzioni, scuola e mondo del lavoro a supporto delle nuove generazioni.

“Crediamo fortemente nell’importanza di investire sui giovani – aggiunge Alessandro Innocenti di Alleanza Assicurazioni -. Mettiamo a disposizione competenze per guidarli con consapevolezza verso il loro futuro lavorativo”.