Luci di Natale, affidato il servizio: investimento da 170 mila euro

Il Comune di Lucca muove i primi passi operativi in vista delle prossime festività natalizie 2026/2027. Con la determinazione dirigenzial firmata dalla dirigente Maria Cristina Panconi, l’amministrazione comunale ha approvato l’affidamento diretto per il servizio di illuminazione decorativa che vestirà a festa le vie del centro storico e di diverse aree periferiche della città.

L’appalto, gestito attraverso la piattaforma telematica regionale Start ai sensi del codice dei contratti pubblici, riguarda il noleggio, il montaggio, il monitoraggio costante e il successivo disallestimento delle strutture luminose. Oltre all’area del centro storico l’allestimento interesserà i quartieri di Sant’Anna, San Concordio, Borgo Giannotti, Arancio e la zona del Teatro Nieri a Ponte a Moriano.

L’incarico è stato affidato alla ditta Luminarie Lucio Guagliata Snc con sede a Genova. L’offerta economica presentata dall’impresa ammonta a un totale netto di 139.911,00 euro (di cui 134.314,56 euro per la prestazione e 5.596,44 euro per gli oneri della sicurezza), che con l’applicazione dell’Iva al 22% porta l’impegno di spesa complessivo a 170.691,42 euro. L’operatore economico ha già dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto entro il limite del 49% dell’importo contrattuale per le fasi operative di installazione.