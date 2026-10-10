le cerimonie|
‘Una Rosa per Norma Cossetto’, prime commemorazioni a Marlia e Lucca
Il Comitato 10 Febbraio annuncia nuovi appuntamenti in programma il 17 e 18 ottobre in altri comuni del territorio
Si sono svolte questa mattina (10 ottobre) le prime due commemorazioni di Una Rosa per Norma Cossetto in lucchesia. Alle 10 al Monumento ai Caduti di Marlia e alle 11 nel parco pubblico intitolato proprio a Norma Cossetto, nel quartiere San Marco di Lucca.
“Due cerimonie sentite – commenta Sandro Righini, commissario provinciale del Comitato 10 Febbraio di Lucca – in cui abbiamo ricordato il martirio della giovane studentessa istriana Norma Cossetto e ribadito il valore comunitario delle commemorazioni. Mi preme ringraziare particolarmente l’Istituto per il Nastro Azzurro, che ha partecipato ad entrambe le iniziative, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, presente a Marlia, mentre l’Associazione Toscana Volontari della Libertà e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia hanno presenziato a Lucca, insieme a tanti cittadini. A Lucca non è mancato il patrocinio comunale e la partecipazione del vicesindaco Fabio Barsanti e dell’assessore alla cultura Mia Pisano, che hanno portato i loro saluti”.
“Questa ottava edizione non si ferma qui ma proseguirà nel prossimo fine settimana – conclude Righini -, con iniziative a Castiglione di Garfagnana e Massarosa, sabato 17 e a Forte dei Marmi e Vergemoli, domenica 18″.