‘Una Rosa per Norma Cossetto’, prime commemorazioni a Marlia e Lucca

“Due cerimonie sentite – commenta Sandro Righini, commissario provinciale del Comitato 10 Febbraio di Lucca – in cui abbiamo ricordato il martirio della giovane studentessa istriana Norma Cossetto e ribadito il valore comunitario delle commemorazioni. Mi preme ringraziare particolarmente l’Istituto per il Nastro Azzurro, che ha partecipato ad entrambe le iniziative, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, presente a Marlia, mentre l’Associazione Toscana Volontari della Libertà e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia hanno presenziato a Lucca, insieme a tanti cittadini. A Lucca non è mancato il patrocinio comunale e la partecipazione del vicesindaco Fabio Barsanti e dell’assessore alla cultura Mia Pisano, che hanno portato i loro saluti”.