Alla piazza coperta si apre il progetto di informazione e partecipazione della protezione civile

L’obiettivo dell’iniziativa è principalmente quello di far conoscere i rischi del territorio e le buone pratiche di prevenzione

Mercoledì (14 ottobre) nella sala multifunzionale della piazza coperta di via Consani angolo via della Formica a San Concordio, si terrà la presentazione e l’apertura del progetto di informazione e partecipazione Protezione Civile I&A – Informati & Attivi, rivolto alle scuole superiori di secondo grado, alle società sportive, ai comitati locali, alla consulta locale della resilienza ed alla cittadinanza tutta, al fine di rafforzare l’attività partecipativa che il Comune di Lucca ha iniziato nell’autunno del 2024.

L’obiettivo del progetto è principalmente quello di far conoscere i rischi del territorio e le buone pratiche di prevenzione da attuare in caso di allerta ed emergenza, di implementare l’informazione alla popolazione e di presentare il Piano comunale di Protezione Civile.

La mattina è previsto l’incontro con le scuole superiori di secondo grado. Alle 9 accoglienza e saluto del vicesindaco ed assessore alla protezione civile Fabio Barsanti; presentazione del piano comunale di protezione civile; focus sul rischio terremoto (con Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia); presentazione del progetto di informazione alle scuole; attività simulata di evento di protezione civile con gioco di ruolo.

Nel pomeriggio incontro con la cittadinanza, le società sportive, i comitati locali, i docenti delle scuole superiori: alle 17 accoglienza e saluto del vice sindaco ed assessore alla protezione civile Fabio Barsanti; presentazione del piano comunale di protezione civile; focus sul rischio terremoto (con Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia); dibattito sui temi trattati con i presenti. Durante tutta la giornata sarà possibile incontrare i volontari della protezione civile, conoscerne le attività e visionare i mezzi presenti negli spazi esterni.