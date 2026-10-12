Arrivano i parcheggi a pagamento nel lato sud di via Guidiccioni a San Concordio

L’intervento riguarda il lato sud della strada, nel tratto compreso tra il civico 238 e la prima traversa di via Guidiccioni. La misura nasce per rispondere alle segnalazioni avanzate sia dai commercianti sia dai residenti della zona, i quali lamentavano l’occupazione prolungata e continuativa degli stalli gratuiti da parte di veicoli lasciati fermi anche per diversi giorni di fila. Una criticità già affrontata e discussa in commissione traffico, con l’obiettivo di favorire un maggiore ricambio dei veicoli a beneficio delle attività della frazione e della fruibilità della strada.