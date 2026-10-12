La decisione|
Arrivano i parcheggi a pagamento nel lato sud di via Guidiccioni a San Concordio
16 stalli ‘a rotazione’ ma in cui potranno sostare i residenti della zona per favorire il ricambio: 50 centesimi per la prima ora, poi 1 euro
Cambia la regolamentazione della sosta in via Giovanni Guidiccioni, nella frazione di San Concordio. La giunta ha dato il via libera alla trasformazione di 16 stalli di sosta libera in parcheggi a pagamento.
L’intervento riguarda il lato sud della strada, nel tratto compreso tra il civico 238 e la prima traversa di via Guidiccioni. La misura nasce per rispondere alle segnalazioni avanzate sia dai commercianti sia dai residenti della zona, i quali lamentavano l’occupazione prolungata e continuativa degli stalli gratuiti da parte di veicoli lasciati fermi anche per diversi giorni di fila. Una criticità già affrontata e discussa in commissione traffico, con l’obiettivo di favorire un maggiore ricambio dei veicoli a beneficio delle attività della frazione e della fruibilità della strada.
I nuovi stalli blu saranno a pagamento per l’intera settimana, dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20. La struttura tariffaria prevede un costo di 50 centesimi euro per la prima ora di sosta e di un euro per ogni ora successiva, con una tariffa massima giornaliera fissata a 8 euro.
La gestione della nuova area di sosta su strada viene affidata alla società in house Lucca Plus che si occuperà dell’installazione dei parcometri e dell’esecuzione concreta delle modifiche a seguito dell’emissione della relativa ordinanza dirigenziale.
Per salvaguardare le esigenze di chi vive nel quartiere, il provvedimento prevede la possibilità di sostare nei nuovi stalli a pagamento a tutti i residenti e dimoranti di via Guidiccioni e del tratto di via della Formica compreso tra via Guidiccioni e via Consani. Per usufruire della gratuità o delle agevolazioni previste, gli abitanti dovranno richiedere a Lucca Plus il rilascio dell’apposito permesso di categoria A12-D2 (previsto per le aree esterne al centro storico), da esporre in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo