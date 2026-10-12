Lucca Comics and Games, c’è il piano parcheggi: migliaia di posti, auto a 20 euro al giorno

Il prezzo sale a un massimo di 28 euro al polo di San Pietro a Vico. 35 euro per i camper e 7 per i motoveicoli. Ecco dove sono i posti

A meno di un mese dall’avvio di Lucca Comics and Games 2026, in programma dal 28 ottobre all’1 novembre, la macchina organizzativa cittadina definisce i dettagli della viabilità. La giunta su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e Ttaffico Nicola Buchignani ha approvato il piano parcheggi straordinario e la griglia delle tariffe massime giornaliere.

La gestione operativa di tutte le aree pubbliche e private individuate dalla mappa della sosta è stata affidata alla società in house Lucca Plus che sulla base della convenzione invierà al Comune una quota del 25 per cento degli incassi maturati nei giorni del festival.

Per l’edizione 2026 della manifestazione la giunta ha confermato il tetto massimo dei prezzi giornalieri applicabili nelle aree di sosta dedicate agli oltre venti parcheggi straordinari. Autoveicoli: 20 euro al giorno. Camper: 35 euro al giorno. Motoveicoli: 7 euro al giorno. Fa eccezione soltanto il polo logistico periferico di San Pietro a Vico (aree Mulino Pardini, Mulino San Pietro a Vico e Scuola Elementare), dove la tariffa massima per gli autoveicoli è stata fissata a 28 euro giornalieri.

Il piano parcheggi garantisce una capienza complessiva di migliaia di posti auto e veicoli speciali distribuita intorno alla cintura urbana e nei principali punti d’accesso. Tra gli spazi a maggior capienza figurano l’area Don Baroni e via Galilei (1380 stalli complessivi, di cui 110 riservati ai camper), il Polo Fiere (mille posti), la zona della Stazione e Scalo Merci (730 stalli, inclusi posti camper e moto), Campo di Marte (600 posti) e l’area del Cimitero in via delle Tagliate (500 stalli).

Saranno inoltre operative le aree del Palatucci (370 posti auto), del Foro Boario e Terrazza Petroni (300 posti), dello Stadio (230 posti), del Palasport (220 posti), dei Macelli e Mercato Ortofrutticolo, oltre alla Motorizzazione Civile in viale Luporini riservata per i soli giorni del 30 ottobre e 1 novembre. Nel parcheggio del cimitero sarà garantita l’accessibilità con disco orario per due ore nella prima sezione per i visitatori della struttura.

Per compensare la sottratta disponibilità di stalli all’interno del centro storico dovuta all’allestimento dei padiglioni espositivi, i residenti e gli abbonati Lucca Plus delle strutture occupate potranno parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli blu a pagamento gestiti dalla società, secondo le modalità che verranno specificate da apposita ordinanza (con l’esclusione delle strutture coperte, tranne il Cittadella, e dei parcheggi a prenotazione).