Pista di pattinaggio di San Marco: 440mila euro per l’adeguamento alle norme Coni

Un investimento complessivo di 440mila euro per restituire alla città un’infrastruttura sportiva moderna, totalmente accessibile e pienamente omologata per le competizioni ufficiali. È questo l’obiettivo primario del Comune di Lucca, che con la recente approvazione del documento di indirizzo alla progettazione da parte della Giunta ha avviato formalmente l’iter per l’adeguamento della pista di pattinaggio all’Ostello, in via del Brennero a San Marco, alle stringenti normative stabilite dal Coni e dalla Federazione italiana sport rotellistici. L’intervento punta a superare le attuali criticità e a dotare l’impianto di tutte le caratteristiche tecniche necessarie per ospitare attività agonistiche regionali e provinciali in totale sicurezza.

Verso il bando della Regione Toscana

Per sostenere finanziariamente l’opera e ottimizzare le risorse pubbliche, Palazzo Orsetti ha deciso di candidare formalmente il progetto all’ avviso pubblico 2026 per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici, promosso dalla Regione Toscana. Questa misura regionale consente infatti agli enti locali di richiedere contributi in conto capitale fino a un tetto massimo di 400mila euro per interventi cantierabili, a fronte di un impegno di cofinanziamento obbligatorio da parte del Comune pari ad almeno il 10 per centodel costo totale dell’opera. L’adesione al bando rappresenta un passaggio strategico che permetterà di accelerare i tempi di esecuzione dei lavori riducendo sensibilmente l’impatto sul bilancio comunale.

Gli interventi previsti nel progetto

L’opera andrà a completare il percorso di riqualificazione della struttura, già dotata tra il 2022 e il 2024 di una moderna tensostruttura di copertura e di un parcheggio dedicato. Il nuovo progetto si concentrerà in primo luogo sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sull’inclusività, garantendo la totale fruibilità dei servizi e degli spazi da parte di atleti e istruttori con disabilità, grazie all’adeguamento dei percorsi e alla realizzazione di servizi igienici e docce conformi. Contestualmente si provvederà alla riorganizzazione degli spogliatoi e alla creazione di un locale di primo soccorso per l’assistenza medica di gara, attualmente non presente nella struttura.