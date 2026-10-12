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Taglio del nastro per la nuova sede di Centrottica dopo 46 anni di storia
12 ottobre 2026 | 12:58
Celebrato sabato (10 ottobre) un importante rinnovamento e ampliamento della struttura con rappresentanti del settore e delle istituzioni
Centrottica Lucca inaugura la nuova sede dopo 46 anni di storia.
Fondata nel 1980 da Claudio Di Benedetto e oggi portata avanti insieme al figlio Charles, l’attività ha celebrato sabato (10 ottobre) un importante rinnovamento e ampliamento della struttura, che supera ora i 600 metri quadrati, con nuovi spazi dedicati alla contattologia, agli occhiali da vista, ai bambini e al progetto sartoriale, dedicato agli occhiali su misura realizzati a Lucca.
L’inaugurazione ha visto una grande partecipazione di pubblico, con la presenza di rappresentanti del settore e delle istituzioni locali.