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Taglio del nastro per la nuova sede di Centrottica dopo 46 anni di storia

12 ottobre 2026 | 12:58
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di Redazione

Redazione

Taglio del nastro per la nuova sede di Centrottica dopo 46 anni di storia

Celebrato sabato (10 ottobre) un importante rinnovamento e ampliamento della struttura con rappresentanti del settore e delle istituzioni

Centrottica Lucca inaugura la nuova sede dopo 46 anni di storia.

Fondata nel 1980 da Claudio Di Benedetto e oggi portata avanti insieme al figlio Charles, l’attività ha celebrato sabato (10 ottobre) un importante rinnovamento e ampliamento della struttura, che supera ora i 600 metri quadrati, con nuovi spazi dedicati alla contattologia, agli occhiali da vista, ai bambini e al progetto sartoriale, dedicato agli occhiali su misura realizzati a Lucca.

L’inaugurazione ha visto una grande partecipazione di pubblico, con la presenza di rappresentanti del settore e delle istituzioni locali.