Taglio del nastro per la nuova sede di Centrottica dopo 46 anni di storia

Fondata nel 1980 da Claudio Di Benedetto e oggi portata avanti insieme al figlio Charles, l’attività ha celebrato sabato (10 ottobre) un importante rinnovamento e ampliamento della struttura, che supera ora i 600 metri quadrati, con nuovi spazi dedicati alla contattologia, agli occhiali da vista, ai bambini e al progetto sartoriale, dedicato agli occhiali su misura realizzati a Lucca.