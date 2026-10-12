La festa|
Dalla Città/
Un brindisi alla piazza coperta per ‘inaugurare’ la rotatoria di viale Europa
12 ottobre 2026 | 22:07
Mercoledì (14 ottobre) alle 12,15 l’incontro e il brindisi alla presenza di sindaco, giunta, progettisti ed esecutori dell’opera
Mercoledì (14 ottobre) alle 12.15 alla piazza coperta di San Concordio si terrà un incontro di inaugurazione della nuova rotatoria di viale Europa, aperto ai cittadini.
La cerimonia pubblica è stata spostata alla piazza coperta per evitare di congestionare la rotatoria di viale Europa che rappresenta uno snodo importante per la viabilità della città.
Interverranno il sindaco Pardini assieme alla giunta, ai progettisti ed esecutori dell’opera. Seguirà un brindisi offerto dalle aziende che hanno gestito il cantiere.