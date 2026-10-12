Via al Foro Boario alla rassegna di teatro educazione ‘GenerAZIONI’

Taglio del nastro questa mattina (12 ottobre) al Foro Boario per GenerAZIONI, la prima rassegna di teatro educazione della città di Lucca, dedicata alla scuola e alle nuove generazioni. All’avvio della manifestazione, promossa dal Comune di Lucca con il contributo determinante di Fondazione Toscana Spettacolo, erano presenti un centinaio di studenti delle scuole secondarie di primo grado: i ragazzi e le ragazze provenivano dall’istituto comprensivo Ungaretti di Lucca, dal Malaspina di Massa, dall’istituto comprensivo Pia Pera, Carlo Del Prete, dal comprensivo Fratel Arturo Paoli e da Lucca 7.

A fare da filo conduttore della rassegna Il Barone Rampante di Italo Calvino: lo sguardo di Cosimo da una prospettiva diversa accompagnerà infatti simbolicamente le cinque giornate come invito alle nuove generazioni a osservare la realtà da nuovi punti di vista.

“Siamo liete di poter dare avvio, oggi qui a Lucca, a questa Rassegna di Teatro Educazione – hanno dichiarato gli assessori alla cultura Mia Pisano, all’istruzione Simona Testaferrata e alle politiche giovanili Cristina Consani – Si tratta di un’occasione davvero importante sia per gli studenti, che potranno cimentarsi col fare teatro insieme ai loro coetanei e insieme a operatori e formatori del settore, sia per i docenti, che avranno a disposizione interessanti momenti di formazione, sia per le associazioni e le compagnie di teatro, che si esibiranno sul palco del Foro Boario, la sera, per presentare il loro lavoro alla comunità. Auguriamo a tutti, studenti, insegnanti, associazioni partecipanti un proficuo lavoro, sperando che questa sia la prima edizione di una lunga serie di rassegne di teatro educazione per i giovani del territorio”.

La rassegna andrà avanti per cinque giorni, fino a venerdì (16 ottobre), alternando la mattina il lavoro con gli studenti, il pomeriggio la formazione dei docenti e la sera le rappresentazioni teatrali delle compagnie. La giornata finale di venerdì, che prevede un momento conclusivo condiviso dedicato all’esperienza vissuta, vedrà la partecipazione anche del carrista Matteo Raciti, che per l’occasione proporrà il suo Barone Rampante.

“Siate liberi – ha detto l’assessora Mia Pisano ai giovani – e il teatro è la forma di espressione e libertà maggiore. Questa è una splendida occasione per fare conoscenza, per la vostra liberta e per la vostra voglia di esprimersi. Quando delle associazioni si mettono insieme, e non è facile farlo e per esperienza lo so, è una cosa meravigliosa”.

“Scuola e ministero sono accanto a voi in questa esperienza scolastica – aggiunge Silvia Granucci per l’Ufficio scolastico territoriale – perché fare teatro è scuola, ma è anche divertente. Il teatro è il miglior modo di arrivare laddove è difficile con altre metodologie. Ringrazio, per questo, anche i docenti che credono in queste attività”.

La rassegna è promossa dall’associazione Compagnia Teatro Giovani Aps, in sinergia con l’associazione culturale Guarnieri e Venti d’Arte Aps, e vede la prestigiosa partecipazione di Indire – Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa e dell’attore Lino Guanciale, volto testimonial di questa prima edizione nel suo appuntamento di anteprima.